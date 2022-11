Un hombre celoso le dispara en sus partes íntimas al novio de su exesposa

Bunteurm Oonkaew, un hombre de 37 años de edad no soportó el hecho de que su exesposa haya encontrado una nueva pareja sentimental y en venganza tomó una pistola para ir dispararle al amante de su ex, pero no lo hizo con la intención de matarlo, sino para lastimarlo al apuntarle directamente en sus partes íntimas. El ataque ocurrió en Chumphon al sur de Tailandia.

Bunteurm fue capturado por la policía con quienes comenzó a reír cuando hacía la declaración del ataque. Previo a ello, el hombre estaba en compañía de su nueva pareja sentimental con quien convivía al tomar bebidas alcohólicas, pero en un instante comenzó a enfurecerse y acudió a la casa de su exesposa identificada como Ubonrat de 35 años.

Tras llegar a la casa de su expareja, Bunteurm llevaba desenfundada una arma de fuego y en el momento en que entró a la casa y vio que estaba dentro el nuevo novio de su ex, Somchai Sakoolchai de 40 años de edad, le disparó al apuntarlo en una de sus ingles. Sin embargo, al ser detenido por la policía, el agresor aseguró que se trató de un accidente.

Al ver la escena, la mujer horrorizada llamó a la policía que detuvo a Bunteurm quien se dedica a ser vendedor de boletos de lotería. Mientras que el amante herido fue trasladado de emergencias a un hospital cercano al lugar de los hechos para atenderle la grave herida.

Las secuelas que tendría el amante de la ex

Al ser trasladado al nosocomio, Somchai Sakoolchai iba consciente, por lo que podría estimarse que la herida no sería tan grave; no obstante, los médicos que lo atendieron dieron un oscuro pronóstico para el hombre, ya que afirmaron que el funcionamiento de su pene corría peligro, según información de Daily Mail.

El atacante insistió en que el arma se había disparado por error, pero aún así fue puesto en custodia por la policía al ser arrestado por estar bajo sospecha del delito de intento de homicidio. En caso de declararse culpable por haber disparado al amante de su exesposa, Bunteurm podría enfrentar una sentencia de cárcel por 15 años.

El amante de la exesposa quedó herido. Foto: Daily Mail

Bunteurm se rió cuando le dijo a la policía: "Acabo de regresar del trabajo y me senté a beber alcohol en la habitación con mi novia antes de levantarme y sacar el arma, que guardo en el armario. Pasé por la casa de mi ex esposa, así que me detuve para hablar con ella, pero accidentalmente tenía el arma en la mano y apreté el gatillo por error.

Al respecto, Prapas Wi-Prajong, el subcomisionado de policía de la comisaría de Mueang Chumphon, dijo que el agresor era interrogado bajo sospecha de "intentar matar a otra persona usando un arma de fuego, posesión de armas de fuego sin permiso y portar un arma en público sin permiso'. Además agregó:

“El sospechoso admitió haberle disparado a la nueva pareja de su esposa, pero afirma que lo hizo por error. No creemos que haya sido un error. Los fiscales han recibido instrucciones de preparar cargos de intento de matar a otra persona". indicó el jefe de la policía local.

