La valiente historia de una niña de 10 años que suplicó a su secuestrador dejarla ir con su hermano de 11 meses

Nyla Prentiss y su hermanito King quedaron atrapados dentro del carro de la familia cuando un ladrón aprovechó en el momento cuando la madre de los niños identificada como Karen Quinn, se detuvo para usar un cajero automático el pasado martes alrededor de las 8:30 de la noche en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Al ver que la mujer había parado la marcha el vehículo, el ladrón reconocido como Mario Estrada de 38 años de edad saltó dentro de la camioneta y arrancó la marcha del auto que estaba encendido. Al ver como se alejaba el asaltante manejando el vehículo, Karen Quinn intentó desesperadamente seguir al hombre ya que Nyla y King estaban sentados en la parte trasera del automotor.

Durante la fuga del ladrón que ya se había percatado de la presencia de los menores de edad, Nyla comenzó a suplicarle que la dejara bajar de la camioneta junto con su hermanito de tan solo 11 meses de edad, le pedía angustiada que los dejara bajar, según reportó el medio local Fox 5 Vegas quien entrevistó a la pequeña niña.

“Yo estaba como, 'por favor, señor, déjenos salir del auto'”, decía la valiente niña quien es estudiante de cuarto grado que buscaba junto con su hermano lograr estar cuando menos en un lugar seguro con la esperanza de que su madre volviera con ellos.

“'No tengo nada que ver con esto, por favor toma el auto y déjanos ir”, dijo Nyla.

Así fue el calvario que vivió la familia

La estudiante de primaria relató que todo comenzó cuando al llegar al cajero, el hombre se acercó a la camioneta y empezó a ver de una extraña manera a Karen, “luego se echó a correr y trató de abrir la puerta de mi madre”, dijo. En ese momento, la mamá de los niños salió del carro para reclamar al sospechoso: “¿Qué estás haciendo al lado de mi auto?”.

Cuando Karen bajó de la camioneta, a pesar de que había cerrado su puerta, esta se abrió porque la tecnología del carro detectó la presencia de la llave cercana que tenía la mujer. Ese instante fue aprovechado por Mario Estrada que rápidamente se subió para manejar el carro por lo que Nyla pensó las acciones que haría.

La tienda donde el hombre atacó a la familia. Foto: Especial

“No quería ponerle las manos encima porque conducía rápido y no quería morir, así que… y luego se dio la vuelta y se fue hacia el otro lado”. Tras avanzar algunos metros, el asaltante por fin se detuvo ante la petición de la niña y les dijo: “fuera”.

“Lo único que me preocupaba era mi hermano pequeño. Entonces traté de agarrar mis zapatos, y él no me dejó. Él estaba como, 'Aquí, sal'. Así que agarré su chupón y yo y él corrimos”, dijo Nyla. Aún con el dolor en el riñón que le comenzó a la niña -ya que sufre una rara enfermedad-, logró llevar a King hasta la tienda donde su mamá había estacionado el carro.

“Estaba buscando algunas luces, y luego vi el 7-Eleven en el que estábamos, y luego entré allí y estaba temblando y llorando”, relató Nyla en su valiente experiencia donde logró ponerse a salvo una vez que un policía vio a los niños y los ayudó; mientras que el ladrón chocó la camioneta cuando fue perseguido por patrullas.

