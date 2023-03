La carrera para evitar una pandemia de gripe aviar: estas farmacéuticas ya preparan la vacuna vs H5N1

Hace exactamente tres años la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia sanitaria internacional debido al incremento de casos de Covid-19, una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, un nuevo tipo de coronavirus cuyo origen aún es una incógnita, aunque se cree que nació en el mercado de Wuhan, en China.

Aunque el organismo cree que el fin de la emergencia está cerca, es importante mencionar que en estos tres años, la pandemia ha registrado 676 millones 609 mil 955 de casos, de los cuales seis millones 881 mil 955 personas desafortunadamente perdieron la vida, según el más reciente informe del Centro de Ciencias de Sistemas e Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins.

Sin embargo, no es momento para cantar victoria, pues los expertos piden no dejar de practicar las medidas sanitarias para prevenir contagios, ya que aunado al Covid-19, otras enfermedades como la influenza, también se encuentran activas. A ello hay que sumar la gripe aviar H5N1, pues en los últimos meses se han registrado casos en mamíferos, y también en seres humanos.

¿Qué sabemos sobre la gripe aviar en humanos?

A finales de febrero, Tedros Adhanom, director general de la OMS, explicó que el riesgo de que este virus salte a los humanos aún es bajo, sin embargo, resaltó que "no podemos asumir que seguirá siendo así y debemos prepararnos para cualquier cambio en el status quo", dejando abierta la posibilidad de que más adelante haya más contagios animal-humano y que quizás una mutación propicie la transmisión humano-humano.

Ante este panorama, especialistas han pedido a los países monitorear constantemente los casos en aves y otros animales para evitar contagios de gripe aviar en humanos. No obstante, es importante mencionar que hasta el momento, no se ha detectado que los virus H5N1 no tienen la capacidad de infectar con facilidad las vías respiratorias superiores de los seres humanos, de acuerdo con el doctor Tim Uyeki, director médico de la División de Influenza de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

La OMS informó en su portal de internet que entre 2003 y 2002 se han registrado 868 casos de gripe aviar en personas de distintos países, de ellos, 457 terminaron con la muerte del paciente, detalló la entidad perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A diferencia de Covid-19, la gripe aviar en humanos no es algo nuevo, el primer caso confirmado ocurrió en Hong Kong allá por 1997 y el brote estuvo ligado a los pollos de granja. Desde entonces se han registrado casos en Asia, África, Europa y América, sin embargo, es hasta ahora que las instancias sanitarias han considerado que el aumento de contagios a personas podría convertirse en una emergencia de salud.

El pasado 22 de febrero se registró la primera muerte de una persona con la cepa H5N1 desde 2014. Se trata de una niña de 11 años de Camboya que llevaba una semana sintiéndose enferma tras haber estado en contacto con aves contagiadas; tras su deceso, las autoridades locales confirmaron que al menos una decena de familiares de la pequeña también habían estado expuestos y habían dado positivo a gripe aviar.

Síntomas de gripe aviar H5N1 en humanos. Inforgrafía: Nicole Flores/Heraldo Digital

¿Es posible evitar una pandemia? ¿Hay vacunas contra H5N1?

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) precisan que la mayoría de las personas que han sido diagnosticadas con esta enfermedad aviar generalmente son tratadas con medicamentos para la influenza estacional, y que en casos más graves es necesaria la hospitalización, el uso de antivirales más fuertes y hasta el soporte avanzado de órganos con aparatos médicos especializados.

Ante la advertencia de una posible nueva pandemia ahora por la cepa H5N1, viene a la memoria que cuando inició la emergencia sanitaria por Covid-19, no había ningún biológico contra la enfermedad. Es entonces que surge la duda si existe una vacuna que pueda actuar en caso de una crisis mundial de gripe aviar.

Desafortunadamente no hay biológico que ayude a no contagiarse de la gripe aviar, sin embargo, sí existen algunos experimentos que han replicado la proteína hemaglutinina de los virus H5N1. Este virus de vacuna experimental (CVV, por sus siglas en inglés) fue desarrollado por los CDC y ya fue distribuido con los fabricantes de vacunas por si tuvieran que desarrollar dosis para humanos en caso de una pandemia.

Farmacéuticas como GSK, Moderna, CSL Sequirus y Sanofi ya han alzado la mano para ser las pioneras de la vacuna contra la gripe aviar. Ejecutivos de las tres primeras dijeron a la agencia Reuters que están desarrollando o a punto de probar vacunas humanas de muestra que coincidan mejor con el subtipo circulante; mientras que la última ya se dijo “lista” para comenzar la producción -si es necesario-, con las cepas de H5N1 que tienen en stock.

De acuerdo con el Daily Mail, para hacer la vacuna se lleva a cabo el siguiente procedimiento:

Se recolectan miles de huevos para ser llevadas a instalaciones especiales cuya ubicación se desconoce porque se considera asunto de seguridad nacional Se inyecta un virus seleccionado en huevos de gallina Se incuban los huevos mientras el virus se desarrolla y se replica durante unos días, tal como lo haría en el organismo humano Los científicos recolectan líquido del huevo Inactivan el virus para que ya no pueda causar enfermedades Purifican el huevo y de ahí sale el antígeno que provoca la inmunidad en caso de una infección

Por su parte, Raffael Nachbagauer, director ejecutivo de enfermedades infecciosas de Moderna dijo al medio estadounidense Politico que tratarán de replicar el modelo de vacuna con ARNm (mensajero) que usaron para la dosis contra Covid-19, la cual fue altamente efectiva en su momento y que quedó desarrollada en menos de 12 meses, cuando en promedio una nueva vacuna tarda hasta una década.

Varias farmaceuticas ya alzaron la mano para desarrollar una vacuna contra el H5N1. Foto: Especial

