Hay alerta por una nueva pandemia, ¿ya existe vacuna contra la gripe aviar H5N1?

Hace tres años comenzó una pandemia a causa de un nuevo coronavirus, los expertos la llamaron Covid-19 y a la fecha ha cobrado la vida de 6.8 millones de personas en el mundo. Sin embargo, cuando más cerca se veía la luz al final del túnel de esta enfermedad que mantuvo por lo menos dos años confinados a millones, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una nueva advertencia que trae a la memoria lo mucho que hemos sufrido por el virus Sars-Cov-2.

El pasado 9 de febrero, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general del organismo, advirtió que el mundo debería estar preparado para una nueva pandemia, solo que esta vez por la cepa H5N1 de la gripe aviar, la cual ya no se transmite únicamente en aves, sino que ha sido hallada en mamíferos como las nutrias, visones, zorros y, más recientemente, en seres humanos.

Apenas la semana pasada, autoridades de Camboya reportaron la muerte de una niña de 11 años en la provincia de Prey Veng a causa de esta enfermedad altamente patógena, se encendieron las alertas debido a que al menos otras 12 personas también podrían estar contagiadas en la misma región luego de haber estado en contacto posiblemente con animales muertos hallados en la región donde vivía la niña fallecida.

¿Es posible que los humanos sigan contagiándose?

Tedros Adhanim dijo que el riesgo de que el virus salte a los humanos aún es bajo, sin embargo, enfatizó que "no podemos asumir que seguirá siendo así y debemos prepararnos para cualquier cambio en el status quo", dejando así abierta la posibilidad de que más adelante aumenten los contagios animal-humano y quizá una mutación tenga las condiciones para una transmisión humano-humano.

Ante este panorama, especialistas han pedido a los países monitorear constantemente los casos en aves y otros animales para evitar contagios de gripe aviar en humanos. No obstante, es importante mencionar que hasta el momento, no se ha detectado que los virus H5N1 no tienen la capacidad de infectar con facilidad las vías respiratorias superiores de los seres humanos, de acuerdo con el doctor Tim Uyeki, director médico de la División de Influenza de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

¿Cuáles son los síntomas de la gripe aviar?

De acuerdo con datos de Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA, por sus siglas en inglés) las aves tanto silvestres como de corral infectadas con la cepa H5N1 presentan los siguientes síntomas:

Muerte súbita sin signos previos

Baja energía o falta de apetito

Decoloración púrpura o hinchazón de varias partes del cuerpo

Reducción de la producción de huevos o huevos de cáscara blanda o deformes

Secreción nasal, tos o estornudos

Falta de coordinación

Diarrea

En todos los casos, la AVMA señala que cuanto más temprano se detecte la enfermedad, más fácil será evitar los contagios tanto entre animales como en seres humanos que estén en contacto con éstos.

En tanto, si una persona mantuvo interacción con un ave/animal infectado o que murió por gripe aviar, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades enlistan los siguiente síntomas, los cuales suelen aparecer en los 10 días posteriores al contacto:

Tos

Dolor de garganta

Dificultad para respirar o falta de aire

Conjuntivitis (ojos llorosos, enrojecimiento, irritación o secreción ocular)

Dolores de cabeza

Mucosidad nasal o nariz tapada

Dolores musculares y corporales

Diarrea

Si un ser humano tiene estos malestares, es importante que se aisle y dé aviso a los médicos y autoridades sanitarias locales para que le realicen una prueba de detección. Asimismo, los CDC recomiendan estar monitoreando constantemente los signos vitales.

Los expertos piden monitorear los casos en animales para evitar la transmisión a humanos. Foto: AP

¿Hay una vacuna contra esta enfermedad?

El pasado 11 de enero, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó una alerta epidemiológica debido al aumento de casos de gripe aviar en países como Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Perú y Venezuela. A nivel mundial, también ha contagios confirmados en otras naciones como Camboya, Reino Unido, España, Portugal, Ucrania.

Sin embargo, los casos humanos registrados entre 2003 y 2022 solo suman 868, de los cuales 457 tuvieron consecuencias fatales. A estos, se le sumarían los confirmados entre noviembre del año pasado hasta febrero, pero no sobrepasan los 900, informó la OMS en su más reciente reporte sobre el H5N1.

Los CDC de Estados Unidos precisan que la mayoría de las personas que han sido diagnosticadas con este enfermedad aviar generalmente son tratadas con medicamentos para la influenza estacional, y que en casos más graves es necesaria la hospitalización, el uso de antivirales más fuertes e incluso el soporte avanzado de órganos con aparatos médicos especializados.

Ante la advertencia de una posible nueva pandemia ahora por la cepa H5N1, viene a la memoria que cuando inició la emergencia sanitaria por Covid-19, no había algún biológico contra la enfermedad. Es entonces que surge la duda si existe una vacuna que pueda actuar en caso de una crisis mundial de gripe aviar.

La respuesta desafortunadamente es no. Todavía no hay una vacuna universal, pero si algunos experimentos que han replicado la proteína hemaglutinina de los virus H5N1. Este virus de vacuna experimental (CVV, por sus siglas en inglés) fue desarrollado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, y ya fue distribuido con los fabricantes de vacunas por si tuvieran que desarrollar dosis para humanos en caso de una pandemia.

El medio La Razón de España señala que hay otros esfuerzos por crear una vacuna universal trivalente que logre la inmunidad ante todos los tipos de gripe/influenza. Estos son coordinados por el español Adolfo García-Sastre , quien dirige el Instituto Salud Global y Patógenos Emergentes de la Escuela del Monte Sinaí de Medicina de Nueva York; sin embargo, el experto reconoce que aún se está lejos de conseguirla.

*Con información de Adriana Juárez, Claudia Espinoza, Luz Morales, Mabel González y Michelle Galaviz

