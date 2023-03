Una niña pensó que iba a una fiesta pero fue masacrada durante 5 horas por sus “amigas”

El caso de una niña de 13 años de edad en Australia ha conmocionado a la nación por la manera como sus “amigas” la engañaron para que acudiera a una casa donde fue masacrada durante cinco horas. El hecho sucedió en el pequeño poblado de Tewantin después de que la víctima conoció dos semanas antes a las otras niñas que la invitaron a una fiesta falsa para conocerse mejor.

Una vez que llegó al lugar de la cita donde supuestamente se llevaría a cabo la fiesta, fue sometida al quedar amarrada para que sus agresores comenzaran a golpearla, quemarla y pisotearla, además de cortar su cara con botellas rotas y aventarle cuchillos, según información del medio local Australian Courier Mail. Las imágenes de la torura que hicieron a la niña fueron compartidas en las redes sociales.

Por lo anterior, la familia de la víctima de tortura decidió esconderse. De acuerdo con la mamá de la niña agredida, su hija conoció a tres niñas de las que se hizo su amiga justo dos semanas antes del ataque, antes de que ellas la invitaran a la supuesta fiesta en la casa de una de las menores. Pero al llegar al lugar, la agredida fue violentada por cinco horas por sus “amigas” de entre 12 y 14 años de edad, dijo.

Tras el ataque ocurrido el pasado 11 de marzo, la niña atacada fue hospitalizada durante una semana por las severas heridas que tuvo en todo su cuerpo. "Su cara estaba tan hinchada que no podías reconocerla. Parecía que su cabeza iba a explotar", dijo la devastada madre de la niña. Según los primeros reportes, a la víctima la bañaron después de la sesión de tortura a la que fue sometida.

Una vez que bañaron a la niña, los agresores la obligaron a que limpiara su propia sangre pese a estar severamente herida. Asimismo, las niñas agresoras amenazaron a su “nueva amiga” con matar a su familia si le contaba a alguien lo que había pasado en la fiesta. En las redes se compartió un video donde se ve a dos de las agresoras en el momento que acorralan a la víctima al amenazar con un cuchillo y golpeándola en la cabeza.

“Cuando la vi, ella estaba tratando de defender a estas chicas diciendo 'me salvaron la vida, me asaltaron en el camino a su casa'... la vigilaron para que no pudiera decir la verdad, pero yo sabía que algo andaba mal”. dijo la mamá de la víctima.