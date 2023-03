VIDEO I En pleno día de su boda novio recibe pastel de Karely Ruiz y su esposa estalla

Los regalos de boda generalmente resultan de agrado para la pareja de enamorados, pues se trata de obsequios que compartirán en su vida de casados; sin embargo, en el caso de estos novios, resultó lo contrario, pues los amigos del novio le dieron un pastel de Karely Ruiz y la esposa estalló.

Karely Ruiz es una de las influencers más reconocidas actualmente debido su gran éxito en la plataforma de contenido Only Fans, por lo que tiene una comunidad de millones de seguidores. La modelo causa muchos suspiros en redes sociales gracias a su belleza, tanto así que un grupo de jóvenes decidió regalarle un pastel con una imagen de Karely Ruiz a uno de sus amigos el día de su boda, pero, al parecer no resultó el mejor momento para este tipo de obsequios.

En TikTok fue donde se viralizó un video donde se puede ver cómo llega el grupo de amigos con un pastel de Karely Ruiz a la boda para entregárselo al recién casado, pero nunca se imaginaron la manera en la que reaccionaría su esposa.

Al ver el pastel, la mujer le pidió a su pareja que no lo abriera frente al público.

“¡Te dije que eso no! No lo abras”, se puede escuchar gritar a la mujer recién casada, mientras todos los amigos del novio comenzaron a gritar: “¡Que lo abra, que lo abra!”, intentando molestar a la pareja de nuevos esposos.

La reacción de la novia ha logrado millones de reproducciones en TikTok, así como miles de comentarios con todo tipo de reacciones, entre ellas las de algunos usuarios que tomaron con gracia la broma del grupo de jóvenes, mientras que otros mostraron su descontento con la reacción de la mujer, a quien tacharon de “exagerada”.

“Es un pastel ¿todo bien con la recién casada?”, “Ahí no es compa si por un pastel se puso así... mejor corre”, “Pero era un pastel. Que tiene de malo ni que le hubieran llevado a la muchacha”, “Ay no manches yo hasta emocionada por ver también y no ponerme en esos moños”, se puede leer en los comentarios de la publicación.

