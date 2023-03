VIDEO: su exnovio la apuñaló 29 veces y la abandonó a su suerte, pero sobrevivió gracias a unos policías

La policía logró rescatar a una maestra universitaria que había sido apuñalada por su exnovio "controlador" que la había abandonado a su suerte para morir. De acuerdo con el informe, la víctima identificada como Martina Turner, de 54 años, recibió 29 heridas con un cuchillo de cocina en un terrible ataque de parte de su agresor Steven Wood, de 55 años. La mujer quedó con cicatrices permanentes luego de las lesiones que le causó su expareja en el altercado que detonó solo porque saldría y llegaría más tarde a su casa.

Los policías ingresaron al domicilio para encontrarse con Martina Turner tirada en el suelo en un charco de su propia sangre: FOTO: Especial

La acalorada discusión terminó por causarle terribles heridas a Martina Turner, entre las que se reportaron —además de las puñaladas— una hemorragia en el corazón, dos costillas rotas y una quemadura en la pierna. Los hechos se suscitaron el 21 de mayo del 2020 dentro de su domicilio ubicado en Winlaton Mill es un pueblo en Tyne and Wear, al noreste de Inglaterra, Reino Unido. El sujeto no paró hasta que la cuchilla se partió y aún así buscó otro para seguirla lastimando. A pesar de la gravedad del hecho, logró sobrevivir.

De acuerdo con el reporte policial, Steven Wood de 55 años, la encerró en su casa, luego huyó al puente de Redbeugh Bridge que cruza el río Tyne para finalmente arrojarse a él. En ese momento fue que la policía atendió el llamado de emergencia y publicó el momento en el que los agentes de Northumbria forzaron la entrada a la casa para poder salvar a Martina Turner, quien estaba escondida dentro de un armario cubierta por un charco de su propia sangre. Los oficiales rompieron una ventana y se apresuraron a sacar a la mujer de la casa para que recibiera atención médica.

El sujeto la apuñaló 29 veces, y aunque la cuchilla se rompió, buscó otra arma blanca y la siguió atacando. FOTO: Especial

Las autoridades informaron que Steven Wood es bipolar y atacó a Martina Turner cuando ella le dijo que saldría de la casa. Él pensó que no quería pasar tiempo a su lado, enfureció y tomó un cuchillo de un cajón de la cocina. Corrió hacia ella por detrás y la comenzó a apuñalar consecutivamente. Cuando la hoja se partió, tomó otra arma blanca y continuó atacándola, incluso cuando ella suplicaba por su vida y quería que él pidiera ayuda.

Steven Wood le dijo entonces: “tengo que acabar contigo, no voy a ir a la cárcel por ti”.

Martina Turner detalló que rogó por su vida al momento del ataque, pensó que en ese momento ella necesitaba pensar con astucia su movimiento para lograr sobrevivir. "Creo que simplemente entras en modo de supervivencia y te dices a ti mismo que no entres en pánico ahora porque cualquier movimiento podría ser el último.", explicó. Ella le sugirió que llamara a su hijo, pero mientras el tomó el celular, la apuñaló en el pecho. La maestra universitaria cayó hacia atrás y se rompió las dos costillas en un intento desesperado por escapar. Luego Steven Wood se aferró a ella mientras se derrumbaba por teléfono con su hijo y le decía: "he hecho algo realmente malo".

La mujer intentó susurrar por teléfono y le pidió ayuda al hijo de su expareja para que llamara a una ambulancia. Pero este sujeto soltó el cuchillo, salió de la casa cerrando con llave las puertas delantera y trasera y huyó. Aún herida, llamó al número de emergencia y finalmente los paramédicos la llevaron al hospital. La policía le dijo a Martina Turner que Steven Wood tenía antecedentes penales, pero ella no sabía que este sujeto había cometido violencia doméstica. A pesar de su intento de escape, la policía logró capturar al sujeto.

El sujeto permanecerá encerrado de por vida y tendrán que pasar 12 años antes de que pueda solicitar una revisión de su caso para quisiera pedir libertad condicional. FOTO: Especial

El Tribunal de la Corona de Newcastle se encargó de encarcelar al sujeto de por vida en un juicio hecho el año pasado. A la par, debe cumplir al menos 12 años antes de poder solicitar la libertad condicional. Martina Turner pudo hablar después de su traumática experiencia y declaró que “demasiadas vidas han sido destruidas por la violencia doméstica y cada víctima tendrá que vivir el resto de su vida con su trauma personal, incluyéndome a mí. Sin embargo, se hizo justicia."

“Y a pesar de que fue muy emotivo para mí explicar cómo tuvo lugar este ataque totalmente no provocado con lesiones que me cambiaron la vida y han cambiado mi vida para siempre, me alegro de poder seguir adelante con mi recuperación y seguir luchando por más justicia para las víctimas. y aumentar la conciencia y las donaciones para organizaciones benéficas como GNAAS y National Domestic Abuse.", compartió