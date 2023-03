Invasión Extraterrestre: estos son los mejores memes que dejó la predicción del viajero en el tiempo

En enero un TikTokter que afirma ser un "viajero del tiempo de 2671", afirmó que el "mundo está al borde de la destrucción" por una guerra interplanetaria y que sólo los mejores serían elegidos para salvarlo este 23 de marzo, pero nada ha ocurrido y los memes en redes sociales han abundado. Quien hizo la predicción fallida fue el usuario Eno Alaric, también conocido como @theradianttimetraveller.

El creador de contenido ha ganado miles de seguidores por publicar advertencias sobre supuestos acontecimientos futuros, aunque ninguno de ellos había llegado, hasta ahora y falló, lo cual generó numerosas reacciones no sólo en las redes, también diversos medios de todo el mundo.

¿Cuál había sido la predicción del viajero del tiempo?

El creador de contenido mencionó que 8 mil personas serían elegidas para salvar el planeta tras una invasión alienígena. Esto fue lo que dijo originalmente: "¡ATENCIÓN! Soy un viajero del tiempo de 2671, 8 mil personas serán elegidas para ser los salvadores de la humanidad… El mundo que llaman hogar, la Tierra, está al borde de la destrucción debido a una especie extraterrestre hostil. Otro alienígena, conocido como "El Campeón" llevará a algunas personas a otro planeta habitable y elegirá a las mejores personas que mantendrán a todos con vida".

En un principio no dio una fecha exacta, pero luego “confirmó” que sería hoy, 23 de marzo. Desde el principio, muchos de sus espectadores comentaron afirmando que era demasiado inverosímil para ser cierto, otros consideraron que es buen entretenimiento, pero muy pocos consideraron que podría ser verdad.

¿Cuáles son otras de sus predicciones?

15 de mayo de 2023: Un megatsunami golpeará San Francisco, California y habrá más de 200 mil víctimas.

Un megatsunami golpeará San Francisco, California y habrá más de 200 mil víctimas. 12 de junio: Un terremoto de magnitud 9.5 abrirá una fosa de ocho kilómetros de profundidad, liberando muchas especies que se creían extinguidas.

3 de diciembre de 2023: Se descubre un gran cristal en las profundidades del Amazonas, que tiene el poder de curar todas las dolencias.

Se descubre un gran cristal en las profundidades del Amazonas, que tiene el poder de curar todas las dolencias. 29 de diciembre: Los científicos encuentran una forma de utilizar células madre para cultivar órganos de reemplazo y nuevos tipos de órganos.

¿Es posible viajar en el tiempo?

Actualmente no se ha demostrado científicamente que sea posible viajar en el tiempo de forma tangible. Según la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein, el tiempo es relativo y se puede ralentizar o acelerar dependiendo de la velocidad y la gravedad. Sin embargo, esta teoría sólo permite viajar hacia el futuro, no hacia el pasado.

Existen algunas teorías especulativas que sugieren la posibilidad de viajar en el tiempo, como la Teoría de los Agujeros de Gusano o la Teoría de las Cuerdas, pero actualmente no hay evidencia experimental que respalde estas teorías. Además, incluso si fuera posible viajar en el tiempo, se plantearían muchas preguntas éticas y filosóficas sobre la alteración del curso de la historia y las consecuencias de hacerlo.

