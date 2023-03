VIDEO: un hombre capta a un presunto fantasma en su cocina y se hace viral

En redes sociales han circulado fotos y un video de un presunto fantasma o ente. El material fue tomado por un sujeto que originalmente lo subió a Reddit, donde precisó que lo hizo porque escucha ruidos extraños en su cocina por las noches y quería saber qué ocurre; descubrió que hay movimientos extraños y sombras que parecen ser un ser humano muy alto que se mueve entre la oscuridad.

A simple vista no se aprecia mucho. Foto: Especial.

También precisó que las postales las hizo con la función el nightshot de teléfonos Samsung, otros usuarios de la plataforma manipularon lo que subió y subieron el brillo, lo cual reveló una figura humana muy tenebrosa.

¿Qué es lo que se ve?

El tuitero @SkyshockGG fue de los primeros en difundir la historia y precios que: “Las fotografías a primera vista no llegan a ser impactantes, pero si miras fijamente en el lugar más oscuro de la foto puedes empezar a sentir los escalofríos, como si alguien estuviera mirando de regreso”.

También mencionó que algunos sostienen que se trata de un "squatter”, “un hombre que vive en su departamento”, sin embargo, no ha habido mayor actualización del tema. @SkyshockGG agregó que revisó el perfil del usuario y al parecer su historia es algo legítimo y no tiene intentos previos de intentar engañar a los internautas.

¿Existen los fantasmas?

La existencia de fantasmas es un tema que ha sido debatido durante mucho tiempo y no existe una respuesta clara y definitiva al respecto. Desde un punto de vista científico, no hay pruebas concluyentes de que sean verdaderos. La mayoría de las afirmaciones sobre la existencia de fantasmas se basan en relatos subjetivos, experiencias personales, testimonios de segunda mano o pruebas que no pueden ser verificadas o repetidas.

Muchos no creen que sea cierto. Foto: Especial.

Sin embargo, desde una perspectiva cultural y social, los fantasmas son un tema muy presente en muchas sociedades y culturas, y han sido parte de la literatura, el cine y la televisión. En algunos casos, esto se ha relacionado con creencias religiosas o espirituales, mientras que en otros se han considerado como una manifestación de la imaginación humana.

SIGUE LEYENDO...

Inquietante hallazgo: arqueólogos descubren una larga mano plasmada en un piedra de hace mil años

MISTERIOSO VIDEO muestra a doctor fantasma asustando en IMSS de Durango