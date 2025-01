El estudio de animación japonés Studio Ghibli, fundado en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki, se ha convertido en uno de los más exitosos a nivel mundial, pues desde sus inicios ha creado películas como "Mi vecino Totoro", "El viaje de Chihiro" y "El castillo en el cielo".

De hecho, todos los filmes de Studio Ghibli se han vuelto populares en México ya que han sido proyectados en festivales de cine y eventos culturales. Sin embargo, recientemente Cinemex confirmó que todas las obras de este estudio de animación llegarán a sus salas este 2025.

Ante esto, los seguidores de las películas de animación se han mostrado muy emocionados, pues será la primera vez que llegarán todas las obras de Hayao Miyazaki a la pantalla grande en México. Además, esperan el lanzamiento de combos especiales o boletos conmemorativos.

Cinemex traerá por primera vez todas las películas del estudio nipón. (Créditos: Cinemex)

Studio Ghibli llega a Cinemex, ¿cuándo estarán disponibles las películas de Hayao Miyazaki?

Hasta el momento, la cadena mexicana de cines no ha dado detalles sobre la fecha en que estarán disponibles las películas de Studio Ghibli, pero es probable que lleguen para el aniversario número 40 del estudio de animación japonés, el cual sucederá el próximo 15 de junio.

Sin embargo, se recomienda estar pendiente de las redes oficiales de Cinemex, puesto que ahí han anunciado todos los detalles y confirmaron que estarán todas las películas que tiene el estudio hasta el momento, es decir 23.

Por otro lado, tampoco han declarado si habrá vasos o palomeras de colección, pero es probable que, si lancen un boleto conmemorativo con motivo a los cuarenta años, ya que lo han hecho anteriormente con películas como "Harry Potter".

Fundado por Hayao Miyazaki e Isao Takahata, Studio Ghibli ha producido clásicos como "Mi Vecino Totoro", "El Viaje de Chihiro" y "La Princesa Mononoke". (Créditos: Studio Ghibli)

Fans reaccionan al anuncio de Cinemex sobre las películas de Studio Ghibli

Tras el anuncio de Cinemex, los fans de Studio Ghibli se han mostrado muy emocionados en redes sociales, sobre todo por las películas más raras o antiguas, ya que muchas no han llegado a las salas de cine en México. "Eso me hace mucha felicidad", "Gracias tío Cinemex eres el mejor", "Me hace muy feliz, pero espero que llegue a muchos cines", "Necesito que lleguen a los cines pequeños" y "Ya saquen los boletos".

Por su parte, la cadena de cines anunció que muy pronto saldrán a la venta las preventas para comprar los boletos, aunque no mencionaron cuáles serán las sucursales donde se podrán disfrutar las obras de Hayao Miyazaki la emoción generada en los fans fue inmediata.

