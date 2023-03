¿Alienígenas vigilan la Tierra? Así opera la nave nodriza que "espía" en nuestro Sistema Solar

El Pentágono y la Universidad de Harvard han elaborado un informe conjunto acerca de la posible presencia de una nave "nodriza" extraterrestre de grandes dimensiones en nuestro sistema solar. El documento fue elaborado por el director de la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) del Pentágono, Sean Kirkpatrick, y el presidente del departamento de astronomía de Harvard, Abraham Loeb. La AARO tiene como objetivo detectar y rastrear todo lo no identificado, ya sea en la atmósfera, el espacio o bajo el agua.

El informe insinúa que una "nave madre" podría enviar sondas más pequeñas a la Tierra. Estas sondas podrían separarse de la nave madre por la fuerza gravitatoria del Sol o por una capacidad de maniobra. Mencionó, según recogió el diario Daily Star, que con un diseño adecuado, estas diminutas sondas podrían alcanzar la Tierra u otros planetas del sistema solar para su exploración, tal y como hizo el objeto interestelar no identificado Oumuamua.

Hay teorías no confirmadas

El descubrimiento del Oumuamua en 2017, un objeto interestelar no identificado con forma de lápiz, largo y delgado, que no dejaba rastro de cometa, llevó a muchos científicos a pensar que podría ser artificial. Ahora se planteó que los astrónomos no podrían notar el rocío de las minisondas porque no reflejan suficiente luz solar para que los telescopios de sondeo existentes las noten, advierte el informe de investigación.

La posibilidad de que una nave nodriza extraterrestre esté enviando sondas a la Tierra es motivo de preocupación y merece ser investigada en profundidad. La AARO del Pentágono está trabajando para rastrear todo lo no identificado, incluyendo cualquier señal de vida extraterrestre, la cual, hasta la fecha no ha sido confirmada, ni tampoco la teoría mencionada, sino que sólo es una línea de investigación.

¿Hay vida extraterrestre?

Varios científicos consideran que existe una posibilidad real de que haya seres extraterrestres en el universo, dado que se estima que hay billones de planetas en la Vía Láctea y posiblemente otros universos con condiciones similares a las de la Tierra. Además, se han encontrado evidencias de agua y compuestos orgánicos en planetas y lunas de nuestro sistema solar, lo que sugiere la posibilidad de que puedan haber formas de vida simples en estos lugares.

