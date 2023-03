FOTOS | TikTok echa mano de influencers para tratar de librarse de sospechas de espionaje

TikTok está intensificando una campaña de relaciones públicas para minimizar la posibilidad de una prohibición por parte del gobierno de Estados Unidos, y ha recurrido a algunos defensores poco convencionales: influencers.

Decenas de tiktokers, algunos con millones de seguidores en la aplicación, acudieron al Capitolio para cabildear a favor de la plataforma de propiedad china, un día antes de la audiencia del director general de TikTok con legisladores estadounidenses sobre preocupaciones relacionadas con la seguridad de los datos de los usuarios y el temor de que lleguen a manos del gobierno chino.

El director general Shou Zi Chew planea decirle al Congreso que TikTok, fundada por empresarios chinos, está comprometida con la seguridad del usuario, la protección de datos y con mantener a la plataforma libre de la influencia de Beijing. También responderá preguntas de los legisladores estadounidenses preocupados por los efectos que pueda tener la red social en su base de usuarios jóvenes.

Al centro del problema de TikTok está una ley china que obliga a empresas chinas a entregar datos al gobierno bajo cualquier motivo que considere relacionado con la seguridad nacional. También existe la preocupación de que Beijing intente promover en la plataforma discursos a favor de China o desinformación.

En un evento coordinado por TikTok, algunos creadores de contenido reconocieron que la preocupación sobre la seguridad de datos es legítima, pero señalaron las medidas de seguridad que ha adoptado la empresa, como un plan con un valor de mil 500 millones de dólares, conocido como el Proyecto Texas, que enviaría todos los datos de Estados Unidos a servidores locales, propiedad de Oracle.

TikTok ha intentado vender esa propuesta al gobierno del presidente Joe Biden, pero los escépticos han argumentado que no es suficiente. Al parecer, el gobierno estadounidense está exigiendo que los propietarios chinos de la empresa vendan sus acciones o enfrenten una prohibición a nivel nacional.

Jannette Ok, una influencer de moda y belleza, dijo en una entrevista que TikTok la invitó al evento de cabildeo hace unas semanas y pagó su viaje a Washington. Ok ha logrado hacer una carrera de tiempo completo de sus videos, con los cuales obtiene ingresos por sociedades con marcas que intentan captar el ojo de sus 1.7 millones de seguidores. Agregó que su popularidad en TikTok también le permitió tener otro tipo de oportunidades, como actuaciones en televisión y comerciales.

"No sé mucho de política, pero sé mucho de moda y sé mucho sobre las personas. Y sólo estar aquí y compartir mi historia es lo que TikTok me invitó a hacer", dijo Ok.

Las tensiones en torno a TikTok han ido en aumento en el Capitolio, llegando a un punto álgido a finales del año pasado, cuando una propuesta para prohibir el uso de la aplicación en los teléfonos del gobierno fue aprobada con apoyo bipartidista y promulgada por el presidente Biden. Los representantes republicanos están impulsando un proyecto de ley que otorgaría a Biden el poder de prohibir la aplicación.

También se han presentado otras propuestas, incluida una medida que sortearía las impugnaciones a las que se enfrentaría el gobierno en los tribunales si siguiera adelante con las sanciones contra la empresa de redes sociales, pero la empresa también ha obtenido el apoyo de al menos tres legisladores progresistas que dicen oponerse a la prohibición de la plataforma.

En una conferencia de prensa junto a los influencers, el representante Jamaal Bowman señaló que las preocupaciones de seguridad nacional que se han planteado son histeria xenófoba debido a los orígenes chinos de TikTok.

Dijo que si el Congreso quiere tener una conversación honesta sobre la recopilación de datos, debería centrarse en una ley nacional de privacidad que apunte a todas las compañías de redes sociales, no sólo a TikTok.

"Por lo general, cuando hay un tema de preocupación de seguridad nacional, celebran una reunión informativa bipartidista en el Congreso sobre ese tema en particular. No hemos recibido una sesión informativa bipartidista en el Congreso sobre el riesgo para la seguridad nacional de TikTok", dijo Bowman.

