Maquillista de Laura G denuncia en TikTok haber sido despedido por la conductora sólo por maquillar a Gomita

Desde que Laura G y Gomita coincidieron en el programa de televisión Sabadazo surgió una rivalidad entre ambas, derivada por presunto mobbing que sufrió Aracely Ordaz por parte de la regiomontana y otras de sus compañeras del matutino, según ha declarado en diversas ocasiones la conductora.

Aracely Ordaz, ha escalado dentro de la pantalla chica, primero como una payasita que aparecía en programas de televisión y después como presentadora; un salto que dentro del medio del espectáculo alimenta la especulación.

La carrera de Aracely Ordaz, ha escalado dentro de la pantalla chica, primero como una payasita que aparecía en programas matutinos y después como presentadora; un salto que dentro del medio del espectáculo alimenta la especulación sobre la convivencia que tuvo con sus compañeras de trabajo.

Entre las agresiones que vivió Gomita fue la acusación sobre el supuesto robo de un anillo, señalamiento que Cecilia Galliano le hizo, quien la tachó de “ratera”; aunado a otro episodio, donde Laura G la agredió a empujones y hasta llegó a golpearla -según compartió Aracely al periodista Gustavo Adolfo Infante en su programa “'Los minutos de Gustavo Adolfo Infante”-.

Incluso Alma Cero -quien también compartió programa con Gomita, Cecilia Galliano y Laura G- también en entrevista con Gustavo Adolfo, recordó cuando una de ellas acusó a la “payasita” de robar y aunque dijo que nunca se supo dónde quedó el anillo, personalmente a ella (Alma Cero) nunca le gustó el trato que le dieron a Aracely Ordaz.

“Lo único que yo dije en una entrevista es que yo sí vi que no trataban lindo a Gomita, no dije quién”, expresó la actriz. “Laura G no la trataba, pero Laura G es como especial y está bien, no hay bronca. Yo ya la he enfrentado”, comentó la actriz.

Respecto a esa rivalidad, en alguna ocasión Laura G habló de la polémica en “Venga la Alegría”, pues dijo que todo lo que pasaba en el programa de la televisora de San Ángel era planeado, por lo cual no entendía de donde surgían los rumores de la mala relación que tenía con Aracely.

“Gomita entró al programa de Sabadazo, su personaje creció mucho, tan así que las tres (Cecilia, Gomita y yo) compartíamos camerino y siempre se le respetó. No soy monedita de oro, soy del norte, soy una persona que habla muy franco”, señaló Laura.

“Siempre he tenido mucha energía, pero también soy un ser humano que también comete errores; he cometido errores, pero me encanta, porque a eso se viene a esta vida, a vivir, a aprender. Si en algún momento, por mi inexperiencia dije algún comentario que te molestara Aracely, yo te pido una sincera disculpa”, mencionó la conductora en el matutino de “Venga la Alegría” hace tres años.

Laura G despidió a su maquillista por trabajar para Gomita

A pesar de que Laura G aseguró en aquella ocasión que quería dejar las cosas en el pasado, tal parece que no fue así, pues recientemente se volvió viral un video publicado en TikTok, donde el maquillista Eduardo Vázquez sacó a la luz que la conductora lo corrió porque se enteró que trabajó con Gomita.

“Yo viendo como ya no me invitan a trabajar a un programa matutino porque la conductora se enteró que era maquillista de Gomita”, se lee en el TikTok viral junto a una fotografía de Laura G. Hasta el momento la conductora no se ha pronunciado al respecto pero de ser verdad, esto dejaría más clara la rivalidad que hay entre las conductoras.

