Putin usa al menos tres dobles de cuerpo, un experto afirma que "podría estar increíblemente enfermo"

El pasado 17 de marzo, el exespía del Comité para la Seguridad del Estado (KGB por sus siglas en ruso), Sergei Zhirnov, aseguró que Vladímir Putin utilizaba un doble para sus eventos públicos con el afán de resguardar su integridad física y mental. Ahora, el especialista en seguridad internacional, Will Geddes le dijo a GB News que era demasiado probable que utilice —al menos tres cuerpos dobles— porque el gobernante ruso se encuentra "increíblemente mal". Y es que tras la exhibición pública del dirigente durante su visita a la ciudad ucraniana de Mariupol, muchos afirmaron "haber notado discrepancias" en su apariencia. Esto alimentó los informes de que pudiese estar usando "reemplazos" para sus presentaciones en público.

Acusan que su gesticulación entre otros rasgos físicos no se asemejan con totalidad "al original" Vladímir Putin. FOTO: AP

Todo comenzó tras la invasión a Ucrania

El exespía del Comité para la Seguridad del Estado (KGB por sus siglas en ruso), Sergei Zhirnov, dijo que tenía "pruebas" de que efectivamente utilizaba "un sujeto" que lo reemplazara, esto debido a que desde el comienzo de la invasión Rusia a Ucrania, el mandatario necesitaba cuidarse aún más. Según la fuente, lo hizo para velar por su salud y evitar un posible asesinato por parte de "sus enemigos". Y es que, debemos recordar, que toda la prensa internacional enfatiza la idea constante de que el presidente del país Euroasiático padece de cáncer de páncreas y Parkinson en desarrollo temprano. Entonces la idea es que nadie sepa su verdadero estado de salud "y lo mucho que esto ha demacrado" su apariencia. Lo que menos quiere es lucir "débil" frente a las demás naciones.

Al menos tres cuerpos dobles, afirma Will Geddes

Un experto en seguridad internacional llamado Will Geddes ha declarado al medio GB News, que es muy probable que Vladímir Putin esté usando al menos tres sujetos que lo "reemplacen" en apariencia durante eventos públicos. Aseguró que el mandatario está acostumbrado a que estos cuerpos dobles presencien todo tipo de situaciones en su lugar debido a que su estado de salud va en declive. Las supuestas pruebas son que durante la exhibición pública en la ciudad de Mariupol, varios asistentes afirmaron notar diferencias contundentes en su apariencia.

“Para ser honesto, se han realizado muchos análisis en sus recientes visitas a Ucrania , donde ha habido tales discrepancias en las que ciertamente tiene, como parecen creer los servicios de inteligencia de Ucrania, al menos tres cuerpos dobles.", describió Will Geddes.

Siempre se le ve cojeando, sosteniendo la mesa con fuerza y cada que la prensa quiere recalcar esos movimientos, la cámara cambia de posición y capta otros ángulos del mandatario. FOTO: AP

Agregó que el gobernante de la región de Euroasia podría estar "increíblemente mal" después de pasar algunos momentos "muy inestables" durante la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Moscú esta semana. Y es que debemos recordar que hay antecedentes que podrían confirmar esta versión periodística de la prensa internacional. Por ejemplo, en octubre del 2022, el DailyMail divulgó que Vladímir Putin sometió a varias cirugías plásticas a los supuestos dobles, claramente para que se parecieran lo más posible a él. Basó esta información en las afirmaciones del jefe de inteligencia de Ucrania, quien especuló que fueron utilizados para encubrir su pérdida de control en el Kremlin.

El mayor general Kyrylo Budanov, acusó que Rusia mostraba una desastrosa estrategia de invasión que había dejado perplejo al gobierno ucraniano. Esto porque se cuestionaban si los invasores aún estaban tomando decisiones clave. Recalcó que "no importaba cuán malo" fuera Vladímir Putin en el pasado, "no era un idiota" como para crear tales ofensivas en la guerra... en sí, dijo que Moscú ya "no tenía lógica" en la zona del combate y hasta se preguntaba si el verdadero dirigente ruso seguía existiendo. Tal declaración salió debido a que varios medios divulgaron a diestra y siniestra que la salud del hombre de 70 años iba en declive, tanto física como mental.

A la par, Kyrylo Budanov —considerado enemigo público número uno de Moscú— dijo que se habían detectado a los tan polémicos dobles porque solo lo reemplazaban en "ocasiones especiales" y ahora "era una práctica habitual". Subió sus afirmaciones de tono cuando dijo saber específicamente acerca de tres personas que seguían interviniendo en los eventos públicos, pero que no podían confirmar cuántas habían detrás de esta práctica. Lo que sí recalcó es que todos y cada uno de los "vistos" se habían sometido a una cirugía plástica para parecerse a él. De hecho enfatizó que lo único que los delataba era su altura, la cuál lucía bastante dispareja en videos o imágenes de margen amplio.

Asimismo, cuando le empezaron a poner atención al tema... encontraron que los gestos, el lenguaje corporal, los lóbulos de las orejas y otros rasgos más, se iban sumando a la lista. Quedó evidenciado en las miles imágenes que se tomaron del presidente en diversos días y lucía "diferente" de cómo acostumbrábamos verlo. Lo único seguro hoy en día es que Vladímir Putin sigue mostrando malestares físicos al caminar y permanecer sentado durante sus reuniones. Estar bajo la lupa de la prensa con cada movimiento errático que dé lo pone en evidencia de que... definitivamente no goza de un completo estado de salud, al menos eso es lo que los especialistas de su alrededor remarcan.

Sigue leyendo: