"O te corto": una mujer quemó las manos a su hija de 9 años porque le tomó 500 pesos

Una mujer de Perú fue detenida por quemar arbitrariamente a su hija de 9 años. La excusa fue que le tomó 120 soles, los cuales equivalen a 575.69 pesos. La menor de edad sufrió heridas de segundo grado que tuvieron que se atendidas en el hospital y antes de llegar ahí se armó de valor para denunciar a su madre, pues no era la primera vez que la castigaba con métodos de violencia física. Los hechos se registraron en el distrito de El Tambo en la Provincia de Huancayo ubicada en el Departamento de Junín, bajo la administración del Gobierno Regional.

Aunque la tutora amenazó a la infante, ella se armó de valor y denunció ante los policías el maltrato que sus tutores ejercían sobre ella. FOTO: Medios locales de Perú

La madre de familia, identificada como Fabiola Jacobin de 31 años "disciplinaba" a la pequeña de solo 9 años azotándola con cables eléctricos, golpeándola con un palo de escoba y propinándole patadas consecutivamente, al menos así lo confesó la infante ante las autoridades. Lo que pasó es que vecinos de la zona llamaron a la policía luego de escuchar los gritos de auxilio de la menor de edad.

Los efectivos policiales llegaron al domicilio y primero se dispusieron a interrogar a la tutora, quien negó haberle pegado a su hija. Al ver las heridas de la infante, se percataron de que "algo no andaba bien" y les preguntaron a ambas cómo se las había hecho. La mujer obligó a la niña de 9 años a mentir, y en un principio les dijo que se había caído y se lesionó la mano. Al no creer la historia, volvieron a interrogar a la menor de edad —pues tenían que sufriese de violencia infantil— así que sin errar en sus sospechas la víctima decidió hablar y explicar lo que realmente había pasado.

La niña —cuyas iniciales son M.B.R.J— denunció que su madre la condicionó con su castigo, explícitamente le dijo “te corto la mano o te quemo”. Incluso detalló que antes de que las autoridades llegaran, la tutora la amenazó que de no quedarse en su cuarto, le diría a su pareja que la golpeara más fuerte.

Me dijo que me quede en el cuarto, que si me preguntaban algo los policías diga que me he caído sino iba a ser que me pegará fuerte mi padrastro, narró la menor de edad a las autoridades.