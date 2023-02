El pasado mes de enero, por azares de la red, pude leer el cuento corto “El monstruo en mi cuarto”, ganador del certamen juvenil que, año con año, organiza la Ciudad de Medellín, Colombia, escrito por Miguel Ángel López, un chico de 15 años, que puso de relieve una problemática social actual:

“Mi casa queda en una loma cerca de la estación Andalucía. Allí vivimos tres personas. Mi mamá, el monstruo y yo. Cada vez que me voy a dormir puedo ver que en la esquina de mi habitación se para el monstruo para verme bien mientras duermo. Me da miedo que me haga algo mientras no puedo verlo, puedo sentir su mirada más y más profunda, como si sus intenciones se escucharan a gritos. Le he puesto varios nombres, el monstruo, el vigilante, el coco y muchos otros. Pero mi mamá le dice amor.”

Son 100 palabras que hielan la sangre; relato o cuento, esperando que sea lo segundo, tan hermoso, como fuerte y desgarrador, revela la aterradora realidad de muchas niñas y niños en todo el mundo. Duele leerlo: cuánto sufrimiento en un escrito tan corto.

En 2021 el cuento que ganó este certamen en la misma categoría tuvo también como eje central de la narrativa un hecho de violencia sexual. Se tituló “Moños rojos”: “Ese día tenía el cabello suelto y en él dos moños rojos; el uniforme, los zapatos bien embetunados combinaban con mi inocencia. Bajaba por el sendero con apura, pues odiaba llegar tarde a mi colegio. Llevaba, si acaso, cinco minutos caminando cuando sentí pasos tras de mí, él saludó, yo saludé, aunque mamá había dicho que a los extraños no se saluda. Ese día no llegué temprano al colegio, ni tarde ni a tiempo, ese día no llegué, porque él me tomó de la mano y lo único que no me quitó fueron mis moños”, escribió la autora, Valeria Londoño Morales, en ese momento, de 17 años.

El maltrato infantil, que se define como cualquier forma de abuso o desatención que afecte a un menor de 18 años, abarca todo tipo de maltrato físico o afectivo, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otra índole que vaya o pueda ir en perjuicio de la salud, el desarrollo o la dignidad del menor o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

Es un problema complejo

Conforme con la Organización Mundial de la Salud, partiendo de estudios internacionales, sabemos que casi 3 de cada 4 niños de entre 2 y 4 años sufren castigos corporales o violencia psicológica de la mano de padres o cuidadores, y que una de cada 5 mujeres y uno de cada 13 hombres, han sufrido abusos sexuales en la infancia; 120 millones de niñas y mujeres jóvenes, de menos de 20 años, han sufrido alguna forma de relación sexual forzada.

¿En dónde mueren los sueños? En un lugar llamado miedo.

