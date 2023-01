Vianca salió a trabajar, pero no regresó a casa, la hallaron sin vida entre matorrales una semana después

El cuerpo de una joven de 20 años, que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 22 de enero, fue hallado sin vida y entre unos matorrales la tarde de este sábado 28 de enero, en la comunidad de Huirarapo, en el municipio de Camiri, en Bolivia.

De acuerdo con los reportes policiales, Vianca Cervantes Ibáñez habría salido de su domicilio a las 8:00 horas para dirigirse a su trabajo ubicado en Oruro, pero no regresó a casa por la noche, por lo que su madre decidió acudir al lugar donde labora para saber qué había ocurrido, ahí le informaron que no se presentó, por lo que decidió levantar la denuncia.

Las autoridades ya investigan el caso y han surgido varias hipótesis alrededor de la muerte de esta joven que ha alertado a los habitantes de Camiri. La familia de la joven acudió hasta la morgue ubicada en Pampa de la Isla, municipio de Santa Cruz de la Sierra, sitio al que fueron trasladados los restos para realizar los exámenes correspondientes y determinar las causas de su muerte.

Hasta el momento no se tiene a ninguna persona sospechosa de su asesinato, y se llamarán a declarar a familiares y amigos de Vianca Cervantes Ibáñez para continuar con las indagatorias que permitan esclarecer el caso.

El hallazgo

El cuerpo de la joven fue hallado por habitantes de la comunidad de Huirarapo, quienes llamaron alrededor de las 13:30 horas del 28 de enero a los agentes de la policía para que atendieran el caso. De acuerdo con medios locales en Bolivia, algunos testigos señalaron que el cuerpo de Vianca se encontraba "descuartizado".

Los elementos de la Felcc Camiri se presentaron en el lugar, donde observaron el cuerpo "sin signos vitales y en estado cadavérico”. Uno de los oficiales que informó sobre el caso, dijo que la hipótesis es que se trataría de la joven desaparecida desde el 22 de enero, pero esto podrá constatarse hasta que se realicen los exámenes correspondientes, los cuales podrían tardar entre cinco a seis días.

Por otro lado, señaló que algunos vecinos del lugar indicaron que "serían los perros que estarían comiendo al cuerpo", por lo que se procedió al levantamiento del cuerpo, que se encontraba desnudo, para trasladarlo a la morgue y realizar la autopsia.

La joven salió de su casa el 22 de enero y ya no regresó. Foto: Especial

Protestas

Diversos vecinos de Camiri acompañados del presidente del Comité Cívico, realizaron una marcha el domingo 29 de enero para exigir justicia por el asesinato de Vianca Cervantes Ibáñez. La manifestación inició en punto de las 9:00 horas en la Plaza 12 de julio y pidieron que los asistentes acudieran con globos y velas blancas.

Durante la protesta, los manifestantes indicaron que "el caso de Vianca no va a quedar en la oscuridad", y recordaron que desafortunadamente no es el primer caso que se presenta por lo que no permitirán que quede impune.

