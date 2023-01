Caso Debanhi Escobar: FGR analiza muestras obtenidas en cateo a motel

La Fiscalía General de la República (FGR) analiza las muestras recabadas en el cateo realizado en diciembre en el motel en el que fue hallada Debanhi Escobar.

Así lo aseguró Mario Escobar, padre de la joven, tras la reunión con integrantes de la FGR que tienen a su cargo la carpeta de investigación por el asesinato de su hija.

“Empezaron a trabajar las periciales, la carpeta, que no nos habían comentado y de alguna manera, no entendí algunas situaciones de los derechos que ellos como dependencia pueden hacer; están analizando algunas muestras que encontraron, no sabemos hasta ahorita que se está determinando”, dijo afuera de las instalaciones de la Fiscalía, acompañado de su esposa Dolores y sus defensores jurídicos.

La próxima reunión este martes es con Rosa Icela Rodríguez Foto: Especial

Aseguró que sus abogados tuvieron acceso a la carpeta de investigación que ya es de aproximadamente un tomo y medio.

“Para nosotros era súper importante que nos escucharan, que supieran nuestro sentir del caso, cómo lo llevó la Fiscalía de Nuevo León, con todas las omisiones que hubo, con todas las negligencias”, enfatizó.

Tranquilo, pero no satisfecho

Aseguró que se va tranquilo de este encuentro con las autoridades, pero no satisfecho, pues no descansará hasta encontrar a los responsables de la muerte de su hija.

‘Me voy tranquilo, no me voy satisfecho, me iré satisfecho cuando encuentre a los presuntos culpables, a los presuntos asesinos de nuestra hija, si es uno, o son dos o tres, es cuando vamos a estar satisfechos”, dijo.

Explicó que le indicaron en la reunión que todas las líneas de investigación siguen abiertas.

“Viene un Don Mario dolido, viene un Don Mario y una Lolis que queremos encontrar la verdad, que queremos justicia y siempre hemos estado en ese tenor”, enfatizó.

Escobar señaló que la próxima reunión este martes es con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

