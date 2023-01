Caso García Luna: abogado declara que irán a juicio y "no hay ofertas sobre la mesa"

Este martes 17 de enero el nombre de Genaro García Luna comenzó a hacer ruido en los medios de comunicación, ya que inició el juicio en la Corte de Distrito Este de Nueva York contra el exsecretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Luego de las primeras horas del proceso, César de Castro, abogado del implicado, aseguró que entre su cliente y el gobierno norteamericano no hay ningún arreglo para evitar ir a juicio.

Durante una rueda de prensa en las calles de Nueva York, la defensa del exfuncionario mexicano señaló que el juicio podría durar hasta 8 semanas: "vamos a ir a juicio, no tenemos una oferta sobre la mesa". Cabe señalar que el caso lo estará llevando Brian Cogan, el mismo juez participó en el denominado "juicio del siglo", donde sentenciaron a Joaquín "El Chapo" Guzmán.

En su intervención, García Luna insistió que nunca recibió sobornos del Cártel de Sinaloa

De acuerdo con reportes de periodistas que tuvieron acceso al inicio del juicio, la selección del jurado podría extenderse. Pese a que este 17 de enero se realizaron diversas entrevistas no se definieron a los finalistas. Reportes de la agencia Reuters señalaron que el exfuncionario, acusado de lavado de dinero, narcotráfico y falsedad de declaraciones, presentó su declaración mediante un traductor en la audiencia inicial.

En su intervención, García Luna insistió que nunca recibió sobornos del Cártel de Sinaloa. Se declaró inocente de todos los cargos. Durante audiencias previas, también se ha denunciado que el funcionario construyó un "esquema corrupto" para sobornar y amenazar medios de comunicación, así como ordenar el asesinato de testigos potenciales. La defensa negó todo y denunció persecución política.

En contexto, García Luna enfrenta tres cargos: uno por tráfico de cocaína, otro por delincuencia organizada y el tercero por haber mentido en una declaración migratoria. Lo impactante en este caso es que si el funcionario es hallado culpable, estaría purgando una condena de entre 10 años y cadena perpetua en la cárcel.

¿Qué argumento su defensa?

Keegan Hamilton, corresponsal de Vice News, reveló este 9 de enero una carta dirigida al juez Brian Cogan donde la defensa pide bloquear la riqueza de García Luna, debido a que no tendría ninguna relación con los sobornos que hizo el Cártel de Sinaloa. Según el documento, los bienes del funcionario no son relevantes para el jurado. En general, se busca que no se revele nada de fotografías, cuentas bancarias, hipotecas y material similar.

“Dada la falta de pruebas que relacionen la riqueza del Sr. García Luna después de 2012 con acusaciones de sobornos mientras aún estaba en el gobierno mexicano, los ejemplos de comportamiento lujoso, residencias lujosas y gastos significativos simplemente no son relevantes para la determinación del jurado”, se lee en el documento escrito en inglés.

Los esfuerzos de la riqueza de García Luna afectan el proceso, ya que se invita a la especulación y se da por entendido que la única manera de vivir del acusado fue a través de los sobornos. En dicha carta se argumenta que los bienes fueron adquiridos mediante empresas privadas.

Una semana antes del inicio del proceso, el 9 de enero, 400 ciudadanos fueron presentados en la Corte como potenciales candidatos para formar parte del jurado en el juicio de García Luna, quien actualmente se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York.

