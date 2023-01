Cuenta final para el juicio de García Luna: de la selección del jurado a la extraña petición de la defensa

La Corte de Distrito Este de Nuevo York ya decidió. Este lunes arrancó el proceso de selección del jurado para el caso de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante la administración del mandatario panista Felipe Calderón Hinojosa acusado de narcotráfico, nexos con el Cártel de Sinaloa y falsedad de declaraciones. El destino de una de las caras más visibles del sexenio que corrió de 2006 a 2012 estará en manos de 12 ciudadanos que serán escogidos de entre 400 ciudadanos. Se prevé que el proceso concluya el próximo 17 de enero, justo a tiempo para el arranque de la primera audiencia en el Tribunal de Brooklyn.

entre la baraja de testigos que podrían integrar el jurado se encuentran Edgar Valdéz Villareal "La Barbie" y Jesús "El Rey" Zamabada pero no hay nada confirmado

De acuerdo con información del canciller Marcelo Ebrard, los 400 candidatos serán seleccionados por sorteo, se han encargado de llenar formularios con información básica: sus nombres, etnias, profesiones y otros detalles que pueden influir en el veredicto. A diferencia de otras naciones, en Estados Unidos el jurado decide al final del juicio si el acusado es culpable o inocente y si la Fiscalía ha podido demostrar los delitos más allá de una duda razonable.

A partir del veredicto que brinde el jurado, más adelante, el juez, dicta su sentencia. En contexto, García Luna enfrenta tres cargos: uno por tráfico de cocaína, otro por delincuencia organizada y la tercera por haber mentido en una declaración migratoria. Lo impactante en este caso es que si el funcionario es hayado culpable, estaría purgando una condena de entre 10 años y cadena perpetua en la cárcel.

La Fiscalía y defensa de García Luna pueden descartar a los candidatos que consideren pueden afectar la forma en la que se lleve el veredicto. Los ciudadanos están obligados a presentarse si han sido sorteados, salvo que presenten alguna discapacidad o un impedimento de fuerza mayor. Las identidades serán anónimas, por lo que no pueden seguir las noticias del caso ni brindar entrevistas con medios de comunicación.

El juez será Brian Cougan, el mismo que llevó el caso de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo"

Las autoridades norteamericanas tienen una lista larga de acusaciones contra García Luna, pues lo señalan de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa durante más de dos décadas, desde que asumió la Agencia Federal de Investigaciones durante la administración de Vicente Fox (2000-2006) hasta la fecha, incluso en prisión. En audiencias previas, también se ha denunciado que el funcionario construyó un "esquema corrupto" para sobornar y amenazar medios de comunicación, así como ordenar el asesinato de testigos potenciales. La defensa niega todo y denuncia persecución política.

¿Qué argumento su defensa?

Keegan Hamilton, corresponsal de Vice News, reveló una carta dirigida al juez Brian Cougan, donde la defensa pide bloquear la riqueza de García Luna, debido a que no tendría ninguna relación con los sobornos que hizo el Cártel de Sinaloa. Según el documento, los bienes del funcionario no son relevantes para el jurado. En general, se busca que no se revele nada de fotografías, cuentas bancarias, hipotecas y material similar.

“Dada la falta de pruebas que relacionen la riqueza del Sr. García Luna después de 2012 con acusaciones de sobornos mientras aún estaba en el gobierno mexicano, los ejemplos de comportamiento lujoso, residencias lujosas y gastos significativos simplemente no son relevantes para la determinación del jurado.”, se lee en el documento escrito en ingles.

Los esfuerzos de la riqueza de García Luna afectan el proceso, ya que se invita a la especulación y se da por entendido que la única manera de vivir del acusado fue a través de los sobornos. En dicha carta se argumenta que los bienes fueron adquiridos mediante empresas privadas.

