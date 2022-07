Entre semana es albañil y los fines una guapa fiestera: la chica que dejó la escuela para trabajar en la obra

Francesca Hawley es una joven británica ha tenido que luchar contra los prejuicios y estereotipos tras dar a conocer su historia cuando decidió abandonar la escuela para trabajar en las obras de construcción como albañil al lado de su padre.

Sin embargo, varias personas no creen que la historia y oficio de Hawley sean verdad, debido a que la joven inglesa documenta sus actividades a través de su cuenta de TikTok donde contabiliza más de 67 mil seguidores, los cuales la ven tanto en su faceta como trabajadora de la construcción como en su etapa como una joven que se divierte.

¿Quién es Francesca Hawley?

Francesca tiene 18 años de edad y vive en la ciudad de Sheffield en el condado de South Yorkshire en Inglaterra. En TikTok reveló que dejó de asistir a la universidad porque quería estar junto a su papá trabajando de codo a codo en las obras de construcción.

Francesca vive un sueño al ser albañil. Foto: TikTok

Su padre se llama Richard Andrew, tiene 52 años de edad y trabaja como albañil, y además de ser el progenitor de Francesca, además es su jefe directo. Como todo padre, apoya la decisión de su hija al querer estar en contacto ya en el mundo laboral, pese a que todo el mundo se muestran escépticos cuando se enteran sobre el oficio de Hawley.

“Cuando la gente me pregunta a qué me dedico y les digo que soy albañil, se callan. La gente no me cree y me mira como si estuviera mintiendo”, aseguró Francesca a medios locales.

Francesca ama su trabajo

A diferencia de los chicos adolescentes de la edad de Francesca, que no quieren estar más en compañía de sus padres, la joven tiktokera piensa todo lo contrario, y siempre ha estado segura de seguir los pasos de su papá, por lo que estudiar las nociones de la construcción era uno de sus principales objetivos.

Disfruta trabajar con su papá. Foto: TikTok

“A mí me encanta trabajar con el mío (papá) todos los días. Me enseñó un oficio y me ayudó a encontrar el trabajo de mis sueños”, dijo Francesca.

La joven de 18 años asegura que su jefe en la obra es muy comprensivo y servicial, pero enfatizó que en caso de cometer algún error, se metería en los mismos problemas que sus demás compañeros de trabajo.

Francesca es popular en las redes. Foto: TikTok

Durante la semana inglesa, Francesca se pone ropa cómoda y desgastada para que no se arruine más con la mezcla del colado y demás materiales de los que se ayuda para la construcción; además porta botas y sólo se recoge el cabello sin aplicar gota de maquillaje.

Francesca tiene 67 mil seguidores en TikTok. Foto: TikTok

No obstante, cuando llega el fin de semana, Francesca acude a su guardarropa para vestir jeans y blusas ajustadas a su cuerpo como cualquier otra chica de su edad, y más aún si ese fin es día de fiesta para salir a algún bar con sus amigos, por lo que la transformación que sufre es abismal, para volver a sus actividades diarias como albañil al lado de su padre.

