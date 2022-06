"Erradicar la corrupción es la meta": Ingrid Betancourt, excandidata presidencial de Colombia

La excandidata presidencial de Colombia, Ingrid Betancourt, llamó a unirse a Rodolfo Hernández –El Ingeniero–, quien el próximo domingo se disputa la Presidencia con el exguerrillero Gustavo Petro.

Después del triunfo (segundo lugar) de El Ingeniero en la primera vuelta, Betancourt dijo en entrevista con El Heraldo de México que "hoy nace la Colombia del tercer milenio. Todos los años desaparecen 100 billones de pesos por corrupción, es decir un tercio del presupuesto nacional, esto nos impide ser efectivos en las políticas sociales que queremos implementar.

"Y no sólo es la lucha de Colombia, también en el continente, porque si nuestro país logra ganar esta batalla, muchos países de Latinoamérica van a seguir por este camino", dijo Betancourt.

Habló sobre cómo se puede erradicar la corrupción y dijo que es uno de los objetivos de Hernández. "Se necesita voluntad política y una formación cultural, ir por la plata de los corruptos, porque lo que le duele a los que roban es que les quiten la plata, y ese dinero hay que recuperarlo para poderlo invertir en el país".

También es un asunto de voluntad política –dijo– porque hay que tomar medidas, "en Colombia todo el mundo habla de la corrupción y nadie toma decisiones, y la primera sería ir tras las rentas delictivas, cambiar esa complacencia que tiene la sociedad colombiana con los delincuentes de cuello blanco".

La excandidata presidencial mencionó que, en los últimos gobiernos de Colombia, incluido el de Iván Duque, han sido complacientes de la corrupción.

"Llevamos 30 años bajo el imperio de la corrupción, todos estos gobiernos han tenido escándalos, y es lo que tiene indignados a los colombianos, porque frente a esa desfachatez de que se roban los contratos, dicen 'yo no sabía', 'fue a mis espaldas', etc., y no pasa nada. Por eso muchos colombianos están con hambre".