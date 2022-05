Joven de 25 años fue con un sanador espiritual de 71 años, él la curó y al mes se casaron: "le debo la vida"

La lógica no dice que a los 25 años eres una persona llena de energía y salud, sin embargo, la estadounidense Danielle Reiff no opinaba lo mismo, pues en su plena juventud padecía una misteriosa enfermedad que llevó varias veces al hospital; pese a las consultas, los médicos nunca supieron lo que tenía.

“Durante años dormí constantemente, pero siempre me sentía cansada. No tenía apetito, Los médicos no tenían ni idea de lo que me pasaba (…) Estaba ‘al final de mi cuerda’. Ya no podía vivir así”, contó la joven a The Sun.