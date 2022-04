¿Vladimir Putin está enfermo? Especulan que tiene Parkinson y cáncer tras reaparecer hinchado y tembloroso

Este domingo Vladimir Putin acudió a una misa ortodoxa de Pascua en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú; sin embargo, las cámaras captaron un extraño comportamiento en el presidente de Rusia, pues se le veía inquieto, inestable y hasta mordiéndose los labios, reavivando así los cuestionamientos en torno de su salud.

Y es que en 2020 el famoso diario The Sun publicó que el líder del Kremlin padecía algún tipo de enfermedad neurodegenerativa luego de observar movimientos incontrolables en sus piernas; en ese entonces se dijo que podría ser Parkinson y que incluso el jerarca ruso estaría valorando dejar el poder en 2021, cosa que no ha ocurrido.

Todo ésto, basado en declaraciones del sociólogo y politólogo ruso Valery Solovey, quien hace unas semanas afirmó que Putin había escondido a su familia en un búnker en Altai con miras a una posible guerra nuclear, quien reveló que el presidente había recibido "un diagnóstico fatal": un problema era de naturaleza psiconeurológica, "el otro es un problema de cáncer", expresó entonces.

Evidentemente, el Kremlin negó (y sigue negando) que el presidente de la Federación de Rusia esté enfermo a los 69 años, resaltaron medios como The Mirror y New York Post este fin de semana.

A dos años de la polémica publicación del tabloide británico, nuevamente la salud de Putin vuelve a ser tema de conversación en medio de la guerra que su país sostiene contra Ucrania, pues no solo se le vio inquieto en la iglesia junto a Sergei Sobyanin, alcalde de Moscú, sino también en una reunión que sostuvo la semana pasada con su ministro de Defensa, Serguéi Kuzhuguétovich Shoigú.

En redes sociales circulan videos del encuentro con su funcionario, en la cual se sentaron a discutir el futuro que tendrá la ciudad portuaria de Mariúpol ahora que los rusos han tomado el control. En dichas grabaciones se aprecia al jefe del Kremlin sosteniendo fuertemente la mesa como buscando apoyo además de que sus piernas parecen no poder quedarse quietas.

A raíz de las fotos en misa y del video con el ministro de Defensa ruso, la salud de Putin vuelve a estar en el ojo del huracán. Una investigación de Proekt, medio ruso prohibido por el gobierno, sugiere que el político de 69 años se ha estado reuniendo en secreto con el oncólogo Yevgeny Selivanov del Hospital Clínico Central de Moscú, quien lo habría visto ya unas 35 veces y lo estaría atendiendo con terapias alternativas por un supuesto cáncer de tiroides.

Asimismo, se ha hablado sobre el rostro de Vladimir Putin, y algunos especialistas aseguran que está hinchado porque el mandatario ruso estaría tomando esteroides, sustancias que si bien pueden ser usadas para tratar casi cualquier padecimiento, también es recurrente en pacientes de cáncer.

"Putin no se ve tan bien, ha tenido la cara bastante hinchada...Sabemos que se ha quejado de tener problemas de espalda. Incluso si no es algo peor que eso, podría ser que esté tomando altas dosis de esteroides, o puede haber algo más. Parece haber una urgencia para esto que también puede estar impulsada por factores personales", dijo a Politico a finales de febrero Fiona Hill, ex directora para asuntos de Europa y Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.