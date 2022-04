"Mientras estemos aquí, Mariúpol será de Ucrania": Capitán desafía a Rusia tras toma de la ciudad | VIDEO

Justo cuando se cumplieron ocho semanas desde que Rusia empezó a invadir Ucrania, las tropas del Kremlin se hicieron por fin del control de Mariúpol, una de las ciudades portuarias más importantes y que llevaba semanas resistiendo los bombardeos, pero que poco a poco se fue quedando sin defensores ya que los rusos los superaban en número y arsenal.

Sin embargo, un pequeño grupo de militares y civiles todavía encabezan la resistencia de Mariúpol, quienes se encuentran atrincherados en la planta siderúrgica de Azovstal. Comandados por el capitán Svyatoslav Palamar, han decidido permanecer ahí luego de que Vladimir Putin ordenara sitiar el inmueble y no permitir que saliera "ni una mosca", sin embargo, luego el presidente ruso canceló el bloqueo.

No obstante, el militar ha sido contundente ante la amenaza rusa y desafió al Kremlin: "La rendición está fuera de discusión...Mientras estemos aquí, Mariupol permanecerá bajo el control de Ucrania".

Palamar es un personaje controvertido, ya que encabeza el batallón de Azov, considerado un grupo neonazi paramilitar que ha cometido terribles crímenes de guerra y que se formó en 2014 para luchar contra los rusos en Donbás; sin embargo, durante el actual conflicto, decidieron aliarse con las Fuerzas Armadas ucranianas pese a que ellos mismos se consideran de extrema derecha.

Lo que queda de Mariúpol...

El capitán habló este viernes con la BBC y explicó que en la planta hay unos 500 efectivos, pero muchos de ellos están heridos o muertos, al igual que varios civiles que no pudieron evacuar y se resguardaron con ellos, asimismo, el grupo atrincherado en la planta está en constante comunicación con otros ciudadanos que siguen en la ciudad y que monitorean los lugares donde desafortunadamente hay muertos.

Svyatoslav Palamar alertó que Mariúpol está completamente destruida, y que hay mucha gente herida y muerta bajo los escombros, ya que la ofensiva los atacó por todos los flancos, les dispararon desde buques de guerra y por cielo, tras arrojarles "bobmas destructoras de búnkers",

Sobre una posible rendición ante las tropas rusas, el capitán de extrema derecha ucraniano fue directo y dijo que eso no pasará en Azov, pues el plan de Rusia no es renovar ni reconstruir la ciudad, sino todo lo contrario. Si la resistencia ucraniana decide deponer las armas -como lo sugirió Putin- lo más probable es que el destino de dicho país ex soviético sería fatal y que toda la civilización sería víctima de un futuro similar a manos de los rusos.

SIGUE LEYENDO:

Huida pone en riesgo a más de 5 millones de niños y mujeres ucranianos, advierte la ONU