Reporte: Vladimir Putin cancela un viaje de último momento y crecen los rumores sobre su mala salud

Por segunda vez en la semana, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, canceló de último minuto un viaje programado dentro de su propio país. El día de hoy abandonó una visita a la ciudad de Pskov, ubicado al noroeste. Cabe destacar que este lugar es el centro administrativo del óblast de Pskov, localizado a unos 20 kilómetros al este de la frontera con Estonia y Letonia, miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Este término hace referencia a una demarcación equivalente a una región. Tras este abrupto cambio de decisión, aumentaron las especulaciones sobre su estado de salud o, caso contrario, las preocupaciones sobre su seguridad.

Las razones resultan incongruentes

Oficialmente, la razón fue que las "condiciones de vuelo era desfavorables" para la ruta de casi 300 kilómetros desde San Petersburgo. Sin embargo, ambos aeropuertos permanecieron abiertos a vuelos entrantes y salientes. Incluso, las imágenes de la ciudad de Pskov mostraban cielos despejados. Asimismo, cabe destacar que el viernes pasado se informó que él abortó su viaje en el último minuto a una visita a una importante la planta de tanques en Nizhny Tagil, en los Urales, a pesar de los intensos preparativos para la visita. En ese momento se especuló con que su estado de salud era la causa de la cancelación.

El día de hoy, por ejemplo, se tenía previsto que el mandatario visitara la planta de Titan-Polymer y se reuniera con el gobernador de la región de Pskov, Mikhail Vedernikov. Pero llevó a cabo la sesión virtualmente desde San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de la Federación Rusa y una de las más grandes de Europa. Por otra parte, el dirigente Vladimir Putin también canceló su aparición habitual en una reunión de fin de año de los ministros de su gobierno, programada para hoy 28 de diciembre. Además de dejar de lado un partido anual de hockey sobre hielo. Esto no es todo, pues también se negó a seguir adelante con su tradicional conferencia de prensa de diciembre, que a menudo duraba cuatro horas o más.

Reunión virtual del mandatario desde San Petersburgo. FOTO: AP

Tampoco pronunció el esperado discurso anual, previsto a realizarse este mes ante la Asamblea Federal. La realidad es que muchos rumores circulan alrededor de Putin, como por ejemplo que padece cáncer y otras dolencias. Un ejemplo de esto es que asistió esta semana a una reunión de líderes de los estados exsoviéticos en San Petersburgo pero la sesión formal fue más corta de lo habitual y el evento se caracterizó por sucesos extraños. Primero, se vio que el mandatario actuaba como Sauron, personaje de "El señor de los anillos". Explicó que estos "símbolos de poder" eran para él y los demás líderes de la Comunidad de Estados Independientes.

Solo el gobernante de Bielorrusia, país sin litoral de Europa Oriental, Alexander Lukashenko, usó su anillo, ya que se burlaron de Vladimir Putin por las sortijas, que parecían un símbolo de que los otros líderes estaban atados a él. Avergonzado, el presidente ni siquiera usó el aro que había hecho para el evento. “No hay que centrarse en los anillos, esto es solo una especie de regalo de Año Nuevo, no hay nada especial ahí”, insistió su portavoz tras el desconcierto. En segundo lugar, el dirigente llevó a sus compañeros líderes a comer a un local nocturno llamado "Centro de Leningrado", famoso por sus espectáculos "eróticos", que supuestamente es propiedad de su ex amante. Aunque los líderes fueron invitados a dicho lugar, no han aparecido imágenes. Así que no está claro qué entretenimiento se ofreció.

Solo se supo que Putin estaba de “mal humor” tras el fracaso de la reunión de la CEI, ya que los líderes de los estados exsoviéticos no le dieron el respaldo que quería, aseguró el canal de Telegram General SVR. Estaba “extremadamente insatisfecho y decepcionado”.

Reunión con los líderes de la Comunidad de Estados Independientes. FOTO: AP

Más sobre el centro nocturno

Anteriormente se supo, gracias a Project Media, cómo el centro ofreció un cabaret llamado "Love Sick", descrito como "el espectáculo más desafiante y franco". Blurb para el programa se jactó: "Cada número, como un nervio desnudo, se basa en contrastes, donde hay un lugar para el sexo y el rock and roll". Aunque actualmente, la organización está dividida por desacuerdos, sobre todo por su guerra en Ucrania. Los líderes de Armenia, Azerbaiyán y Kazajstán se encontraban entre los recibidos por Putin en el centro.

El nitespot es famoso por dar "un espectáculo erótico que presenta acrobacias, bailes de sátiros semidesnudos y una chica acostada en la cama vestida solo con un negligé". Según el informe del Proyecto, Svetlana Krivonogihk, cuyo apellido significa "piernas arqueadas" en ruso, tiene activos comerciales en Moscú, San Petersburgo y Sochi por un valor de 102 millones de dólares.

¿Quién es Svetlana Krivonogikh?

Recordemos que su ex pareja es Svetlana Krivonogikh, de 47 años, una retirada limpiadora que ahora es una de las mujeres más ricas de Rusia con un imperio bancario inmobiliario. También es la madre de la hija del amor de Putin, Elizaveta Vladimirovna Krivonogikh, también conocida como Luiza Rosova, de 19 años. La joven nació durante su primer mandato como presidente, y es una estudiante cuyo perfil público en las redes sociales desapareció antes del comienzo de la guerra en Ucrania.

