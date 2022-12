La aterradora amenaza de Putin si Occidente ataca con armas nucleares a Rusia: "No quedará nada del enemigo"

Vladimir Putin, el presidente Rusia se ha caracterizado por sus contundentes mensajes relacionados con ataques nucleares, pues no se limita y generalmente busca provocar temor en sus enemigos. En esta ocasión habló sobre qué pasaría si se presenta un ataque nuclear contra Rusia y en qué consistiría la respuesta ante una amenaza de tal magnitud.

En este sentido, durante una conferencia de prensa realizada en una cumbre con líderes de la Unión Económica Euroasiática en Biskek, capital de Kirguistán, explicó que iniciaría la respuesta cuando el sistema de alerta de misiles detecte lanzamientos hacia Rusia y recalcó que serían cientos de misiles, por lo que resultaría imposible detenerlos.

"Caerán de todos modos. La verdad es que no quedará nada del enemigo, porque es imposible interceptar cientos de misiles. Y este es un factor disuasorio" explicó Putin. Sin embargo, subrayó que tal escenario sería únicamente una respuesta, ya que se siente seguro de que el impacto de ojivas en el territorio de la Federación Rusa es prácticamente inevitable.

Vladimir Putin explicó qué pasará en caso de que Estados Unidos ataque primero. | FOTO: AFP

Aunque explicó que a diferencia de Estados Unidos, la nación rusa no tiene mandato para lanzar un primer ataque preventivo, sus armas hipersónicas avanzadas garantizarán que Rusia pueda responder con fuerza si es atacada. En este contexto, Putin agregó: "si el enemigo cree que es posible utilizar la teoría de primer golpe, esto nos hace reflexionar sobre las amenazas que nos plantean esas ideas".

¿Pronto podría acabar la guerra contra Ucrania?

Este jueves, el Kremlin aseguró que el Ejército tiene que liberar las cuatro regiones que fueron anexionadas en el pasado mes de septiembre, no obstante, negó que existan planes de la nación dirigida por Vladimir Putin de tomar nuevos territorios en Ucrania. Fue el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov quien lo señaló en una rueda de prensa: "Eso (la incorporación de más territorios) no se discute. No ha habido declaraciones al respecto, pero tenemos por delante mucho trabajo para liberar los territorios (ya anexionados)".

El Kremlin negó tener planes de Rusia de tomar nuevos territorios en Ucrania. | FOTO: EFE

Y es que reiteró que en las nuevas regiones quedan aún territorio ocupados por las tropas ucranianas que deben ser liberados, sin tomar en cuenta que fue Rusia la que ocupó dichas regiones. De este modo, Peskov precisó que se refiere a la región de Donetsky y parte de los territorios de Jersón, Luganks y Zaporiyia. Sin embargo Dmitri Peskov confirmó la existencia del "riesgo" de futuros ataques ucranianos en Crimea, anexionada por Rusia en 2014: "El riesgo, naturalmente, existe, porque la parte ucraniana sigue su línea de organizar ataques terroristas", señaló.

Putin amenaza con "recortar" producción de petróleo tras tope de precios impuesto por Occidente

El presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó este viernes a los países occidentales con "recortar la producción" de petróleo, días después de que la Unión Europea, el G7 y Australia impusieran un tope al precio del crudo ruso. El tope de preciosm a 60 dólares el barril, entró en vigor el lunes y tiene el objetivo de restringir las fuentes de financiación de la operación militar rusa en Ucrania, sin que Rusia deje de abastecer al mercado mundial.

Vladimir Putin lanzó una nueva amenaza. | FOTO: AFP

"Contemplaremos un eventual recorte de la producción si fuera necesario", declaró Putin en una rueda de prensa en Biskek, capital de Kirguistán, al margen de una cumbre regional. Según Putin, la limitación de precios es una "decisión estúpida" que "perjudica a los mercados energéticos mundiales" pero "no afecta" a Rusia.

En este sentido, el mandatario indicó que Rusia anunciará medidas de represalia "en los próximos días", sin dar más detalles. El precio de mercado del barril de petróleo ruso de los Urales ronda actualmente los 65 dólares (mil 288.76 pesos mexicanos), apenas por encima del tope de 60 dólares, lo que sugiere que a corto plazo la medida puede tener un impacto limitado en la

Con información de AFP

