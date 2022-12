Fuertes revelaciones: Rusia asegura que la guerra contra Ucrania “podría acabar mañana”

El Kremlin negó este jueves planes de Rusia de tomar nuevos territorios en Ucrania, pero aseguró que el Ejército tiene que "liberar" las cuatro regiones que fueron anexionadas en septiembre pasado y que aún no controla completamente.



"Eso (la incorporación de más territorios) no se discute. No ha habido declaraciones al respecto, pero tenemos por delante mucho trabajo para liberar los territorios (ya anexionados)", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.



Reiteró -sin tener en cuenta que fue Rusia la que ocupó esas regiones y no Ucrania- que "en las nuevas regiones quedan aún territorios ocupados (por las tropas ucranianas) que tenemos que liberar".



Peskov precisó que se refiere a la región de Donetsk y parte de los territorios de Jersón, Luganks y Zaporiyia que "ingresaron en Rusia y fueron nuevamente ocupadas por tropas ucranianas".

Por otra parte, el representante del Kremlin confirmó que existe el "riesgo" de ataques ucranianos en Crimea, anexionada por Rusia en 2014. "El riesgo, naturalmente, existe, porque la parte ucraniana sigue su línea de organizar ataques terroristas", señaló. Este jueves las autoridades rusas anunciaron que habían derribado un dron frente al puerto de Sebastopol en Crimea.

Además Peskov ha señalado que si el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, "tuviera el deseo", se podría hablar de un final de la guerra, "Zelenski sabe cuándo puede acabar todo esto: puede acabar mañana mismo si es lo que quiere", ha comentado.

El canal de Telegram Baza informó que "un dron de origen desconocido atacó un aeródromo en la región de Sarátov", sin revelar sus fuentes. Foto: EFE.

Rusia investiga explosiones en dos aeródromos militares con tres muertos

Las autoridades rusas investigan dos explosiones ocurridas este lunes en aeródromos militares de las regiones de Riazán y Sarátov, ambos a miles de kilómetros de Ucrania, y que causaron la muerte de al menos tres personas y daños a bombarderos estratégicos rusos.



"Tres personas murieron, otras cinco resultaron heridas, de ellas dos graves", afirmó a la agencia rusa TASS una fuente del aeródromo ubicado en la región de Riazán, a unos 200 kilómetros de Moscú.



Por su parte, el gobernador de Sarátov, Román Busarguin, trató de quitar hierro al suceso y, si bien reconoció que hubo "una fuerte explosión" en el aeródromo de Enguels, aseguró que "no hay motivos para la inquietud".



"Quiero asegurarles que no hay ninguna emergencia en la ciudad (...) Ninguna instalación civil ha sufrido daños. La policía investiga lo sucedido en los objetivos militares", señaló el gobernador de la región, ubicada a 860 kilómetros de la capital rusa.



No obstante, según medios locales, podría tratarse de ataques contra estas instalaciones en las que están desplegados bombarderos estratégicos.



El canal de Telegram Baza informó que "un dron de origen desconocido atacó un aeródromo en la región de Sarátov", sin revelar sus fuentes.

Con información EFE

SIGUE LEYENDO

¿Quién es Volodimir Zelenski, la "Persona del Año", según Time?

Reportan la muerte de un bebé en ataque ruso a una maternidad en Ucrania