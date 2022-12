¿Quién es Volodymyr Zelensky, la "Persona del Año", según Time?

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acaba de recibir el título de "Persona del Año" por sus loables decisiones y acciones emprendidas luego que Rusia le declaró la guerra a la nación el pasado mes de febrero cuando Vladimir Putin envió a sus tropas para invadir el país. Desde entonces los enfrentamientos han cobrado miles de vidas, pero antes de concluir con el año, el mandatario ucraniano fue nombrado como "el espíritu" de su nación por la revista Time.

La mañana de este lunes la revista Time dio a conocer su nueva publicación, en la que el rostro de Volodymyr Zelensky mirando hacia el horizonte protagoniza la portada, por supuesto, no está solo y de ahí que su nombre se acompañe con la frase "el espíritu de Ucrania" al estar rodeado de cientos de personas siendo desplazadas y abrazadas por la bandera del pais, misma que resplandece por sus tonalidades azules y amarillas. Con esta icónica portada, se le dio el nombre que desde 1927 ha reconocido a las personas más importantes del mundo, la última de ellas el controversial Elon Musk.

El reconocimiento de "Persona del Año" no es fortuita, pues según dio a conocer el editor en Jefe de Time, Edward Felsenthal, Volodymyr Zelensky se convirtió en la figura que "impulsó" al mundo entero de una forma única y nunca antes vista; cabe recordar que algo que llamó la atención luego que Rusia le declarara la Guerra a Ucrania, es que el presidente dejó atrás los trajes y adoptó una imagen fácil de confundir con los civiles, a quienes no ha abandonado en los más de 9 meses de conflicto.

“Ya sea que la batalla por Ucrania lo llene a uno de esperanza o de miedo, Volodymyr Zelensky impulsó al mundo de una manera que no habíamos visto en décadas”, dijo Edward Felsenthal.

Aunque el nombre del ucraniano y su historia ya son muy conocidas, tras la portada de la revista merece la pena recordar que además de sus pasos en el mundo político y actualmente frente a la defensa ucraniana, tiene un largo pasado en el que se incluye su carrera como comediante y que lo impulsó en el pasado a lanzarse por la presidencia. Y es que en su paso como actor protagonizó la serie "Servidor del pueblo" en la que se convertía en presidente, un cargo que ocupó oficialmente desde 2019 y con el que demostró que la realidad supera la ficción.

Gracias a su licenciatura en derecho por la Universidad Nacional de Economía de Kiev, Vadim Guetman y a la popularidad que tenía entre el pueblo ucraniano antes de las elecciones de 2018 logró convertirse en el sexto presidente de Ucrania desde que en 1991 consiguieron su independencia.

En su fama también es importante señalar que además de actor es escritor y productor, cargos que ha dejado para defender a su país luego que el 24 de febrero Rusia invadió territorio ucraniano. Desde entonces, su rostro e historia le dieron la vuelta al mundo, en especial cuando los primeros estragos de la guerra y destrucción acaparaban todos los reflectores. Pues la hoy "Persona del Año" dejó su oficina para recorrer las calles de la capital y mostrar el impacto del enfrentamiento, además de enviar poderosos mensajes que llegaban a cada rincón.

"Como lo veo, es mi deber ir allí y mostrarles que Ucrania ha regresado, que los apoya. Tal vez les dé suficiente impulso para durar unos días más. Pero no estoy seguro. Yo no me arrullo con tales ilusiones", declaró el presidente ucraniano a Time durante un recorrido en tren.