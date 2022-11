Zelenski iza la bandera ucraniana en la recién liberada Jersón

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, visitó este lunes la ciudad de Jersón, capital de esta región homónima del sur ucraniano, e izó la bandera del país en una ceremonia en el centro de la urbe, liberada recientemente de la ocupación militar rusa. Se trata de la primera visita del mandatario ucraniano a esta ciudad, una de las principales de Ucrania y que fue la única capital regional que los rusos lograron controlar militarmente en los casi nueve meses desde que Rusia invadió este país.



El mandatario ucraniano llegó acompañado por varios altos funcionarios y militares, entre ellos Andrii Yermak, el jefe de la oficina presidencial, y Kyrylo Tymoshenko, subjefe de esa misma institución, además de varios ministros.



Yermak publicó en su cuenta de Twitter imágenes de la ceremonia del izado de bandera en la plaza central de Jersón, donde se encuentran los edificios administrativos de la ciudad, hasta hace dos días en manos del Ejército ruso.



Tras ser interpretado el himno del país y ante un emocionado Zelenski, uno de los soldados asistentes al acto izó la bandera nacional ucraniana.

Kiev teme que los soldados rusos todavía puedan atacar la capital de Jersón

Zelenski anunció el pasado 11 de noviembre que la ciudad de Jersón volvía a estar bajo el control de Ucrania, después de que las tropas rusas decidieran retirarse al otro lado del río Dniéper, que actúa como frontera natural entre el norte y el sur de la región.



Un día después, la Oficina del Presidente ucraniano informó de que el jefe de la administración militar regional de Jersón, Yaroslav Yanushevych, los empleados de la Policía Nacional y el Servicio de Seguridad de Ucrania ya habían comenzado a trabajar en la urbe y en las otras zonas de la región que también habían sido liberadas.



Jersón, ocupada por los rusos el 2 de marzo, era una de las regiones ucranianas, junto con la vecina Zaporiyia, y las orientales Donetsk y Lugansk, que fueron anexionadas por Rusia, pese a que Moscú no ha logrado en ningún momento tener el control militar total sobre estos territorios.



El Klemlin ha asegurado que la retirada de sus tropas a la otra orilla del río Dniéper se debe a una reorganización del frente y a un cambio de estrategia en la invasión que inició el pasado 24 de febrero.



Mientras, el Gobierno de Kiev teme que los soldados rusos todavía puedan atacar la capital de Jersón desde el otro lado del río y han llamado a la población a que aún no regrese a la zona hasta que no sea totalmente segura debido a las minas que han dejado los rusos.

Con información de EFE

