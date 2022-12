Rusia lanza una escalofriante amenaza a Ucrania y EU: "De ustedes depende cuando termine la guerra"

Se cumplieron 10 meses del inicio de la invasión de Rusia en Ucrania. Y a lo largo de este tiempo cada que parece que el conflicto podría llegar a su fin, una nueva amenaza viene a recordar que nada está escrito. Este martes, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió a Kiev que debe cumplir las exigencias de Moscú o, de lo contrario, el Ejército ruso "se ocupará de ello".

"Las propuestas de desmilitarización y desnazificación de los territorios bajo el régimen (de Ucrania), y la eliminación de las amenazas a la seguridad de Rusia desde allí (...) son bien conocidas por el enemigo", declaró el jefe de la diplomacia rusa durante una entrevista con la agencia local TASS.

En cuando a exigencias, el funcionario del Kremlin se refiere a que Ucrania "suelte" de una vez los territorios de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia y Kherson, los cuales fueron "anexados" en septiembre pasado después de una suerte de referéndum hecho por Moscú; sin embargo, Kiev no reconoce esta decisión y por ello está en conflicto por su dominio.

Por su parte, el asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak tuiteó que “Rusia necesita enfrentar la realidad”. “Ni la movilización total, ni la búsqueda de municiones en pánico, ni los contratos secretos con Irán, ni las amenazas de Lavrov ayudarán”, dijo. “Ucrania desmilitarizará la RF (Federación Rusa) hasta el final, expulsará a los invasores de todos los territorios ocupados. Espera el final en silencio…”

Lavrov pidió a Kiev ceder ante las exigencias de Moscú. Foto: AP

Putin se mostró abierto a negociar

Serguéi Lavrov agregó que ahora "el asunto es simple": las exigencias se cumplen "por las buenas" o de ello de ocupa el Ejército ruso. En cuanto a la continuidad del conflicto, mencionó que "la pelota está en el campo" de Kiev y de Estados Unidos, país al que señaló por estar detrás de la defensiva. Es decir, de ellos dependerá decidir cuánto tiempo más durará esta guerra que empezó el pasado 24 de febrero.

"Pueden detener la resistencia sin sentido en cualquier momento", abundó Lavrov.

Es importante mencionar que el pasado fin de semana, el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que el Kremlin estaba listo para "negociar con todas las partes implicadas acerca de soluciones aceptables" en Ucrania. "No somos nosotros los que nos negamos a negociar, son ellos", aseguró el líder ruso.

Sin embargo, Moscú no oculta que no se detendrá hasta conseguir sus objetivos, mientras Kiev no ve posible negociar hasta la retirada de los rusos de todo su territorio, incluida la península de Crimea, y desconfía de las palabras de Moscú sobre la preparación de buscar una solución negociada.

Pero un día antes, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo durante una entrevista con la agencia The Associated Press que su gobierno quiere una cumbre para poner fin a la guerra, pero que no prevé que Rusia participe.

Kuleba dijo que Ucrania quiere una cumbre de “paz” dentro de dos meses con el secretario general de la ONU, António Guterres, actuando como mediador. Pero también señaló que Rusia debe enfrentarse a un tribunal de crímenes de guerra antes de que su país hable directamente con Moscú.

*Con información de AP y EFE

