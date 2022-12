Tensión nuclear: Rusia está entrenando a un aliado exsoviético en el uso de ojivas "especiales"

Actualmente Rusia y Bielorrusia siguen fortaleciendo sus medidas para reforzar el espacio de defensa debido a su marco de su doctrina militar en común, así lo ha declarado este lunes el presidente ruso, Vladímir Putin, en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo bielorruso, Alexánder Lukashenko.

"Es posible seguir concretando las propuestas del presidente bielorruso sobre la capacitación de tripulaciones de aviones de combate de Bielorrusia, mismos que han sido reequipados para el uso de municiones aéreas con ojivas especiales", declaró Putin en la conferencia.

"Esta forma de cooperación no es nuestra invención", destacó el líder ruso. Por su parte, Lukashenko agradeció a su homólogo ruso por haberle visitado en Bielorrusia, el primer viaje de Putin a este país desde 2019. El presidente bielorruso expresó la esperanza de que "la gente valorará nuestras decisiones".



Por su parte, Putin destacó que ambos países "minimizan de un modo seguro y efectivo la influencia de las sanciones en sus economías".



"Juntos hemos resistido la presión de las sanciones por parte de los estados inamistosos, los intentos de aislar a Rusia y Bielorrusia en los mercados globales", indicó.



El mandatario ruso calificó de "clave" la cooperación industrial entre ambos países y adelantó que Moscú y Minsk acordaron "los principales parámetros de la formación de precios en la esfera de la energía", uno de los puntos más importantes para Bielorrusia, que busca recibir gas barato de Rusia.



Según Putin, Moscú y Minsk ya han cumplido "más del 60 por ciento" de los mil pasos de la integración previstos para los próximos años.

El presidente ruso, Vladímir Putin, en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo bielorruso, Alexánder Lukashenko. Foto: EFE.

Putin afirma que Rusia "no tiene interés" en absorber a Bielorrusia

Pese a la propagación de informaciones de que los mandatarios debatirían los preparativos de una nueva fase de las hostilidades en Ucrania, en las que participarían también las tropas bielorrusas, Lukashenko y Putin guardaron silencio al respecto, al referirse apenas a la creación de un "espacio de defensa unido".



"En el marco del cumplimiento consecuente de nuestra doctrina militar conjunta, Rusia y Bielorrusia hacen planes militares conjuntos. Contamos con una agrupación regional militar ruso-bielorrusa. En la actualidad en territorio de Bielorrusia practican unidades militares de nuestro país", señaló Putin.



Además, recordó que ambos países crearon "un sistema único de defensa antiaérea", sin vincular directamente ninguna de estas iniciativas al conflicto en Ucrania.



No obstante, ante la advertencia expresada anteriormente por el jefe del Estado Mayor ucraniano, Valeri Zaluzhny, de que Rusia podría implicar al Ejército bielorruso en la campaña ucraniana, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, le aconsejó "tomarse un descanso" porque estaba "agotado".



Según el representante de la Presidencia rusa, las informaciones sobre la implicación de las tropas bielorrusas en el teatro de operaciones ucraniano "son especulaciones infudadas y absurdas"

Finalmente Vladimir Putin, afirmó ue Rusia "no tiene interés" en absorber a Bielorrusia, su aliado más cercano y que depende en gran medida de Moscú para el suministro de gas y petróleo. "Rusia no tiene interés en absorber a nadie. Sencillamente, no tiene sentido", declaró Putin.

