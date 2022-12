Reporte: Vladimir Putin se escondió en un búnker tras un gran brote de gripe en el Kremlin

El portal ruso Novaya Gazeta Europe, informó que el Kremlin está siendo azotado por un fuerte brote de gripe, mismo que podría obligar al presidente ruso Vladímir Putin a esconderse en un búnker para no contagiarse del virus. Es importante señalar que Putin está obsesionado con las amenazas a su salud, y de hecho actualmente hay varios rumores que dicen que podría tener cáncer, aunque esto no ha trascendido si es cierto o no.

"Muchas personas en el Kremlin estaban enfermas de gripe", así lo señala Novaya Gazeta Europe. Este peligroso aumento de la gripe llega precisamente cuando Ucrania está ofreciendo su mayor resistencia en la guerra.

"El reciente ataque a los aeródromos militares en las profundidades de Rusia ha causado una gran preocupación en Putin", dijo el canal General SVR Telegram.

Este importante brote de gripe, se produce en medio de especulaciones de que el presidente se esconderá para el Año Nuevo en medio de preocupaciones de salud y seguridad. Por lo pronto ya se canceló la conferencia de prensa anual, un evento habitual durante sus años como mandatario.

Aunque aún no se descarta que el presidente dé un discurso ante el parlamento este mes, esto pronto podría cambiar dado que sus funcionarios cercanos están afectados por la gripe, lo cual sería un preludio de que Putin entre en cuarentena a gran escala y aborte todas sus apariciones públicas.

El líder del Kremlin está notoriamente obsesionado con su salud, ejemplo de ello fue que desplegó su característica mesa larga para recibir a los visitantes en la crisis de Covid-19.

El presidente ruso, Vladimir Putin, participa en la ceremonia de inauguración de instalaciones de infraestructura de transporte nuevas y reconstruidas a través de videoconferencia en Moscú. Foto: EFE.

Piden vacunación urgente contra gripe

Cabe destacar que la principal doctora de Rusia, Anna Popova, jefa del organismo de control de la salud Rospotrebnadzor, ha iniciado una campaña concertada para advertir a las personas que se vacunen urgentemente contra la gripe.

Ante este tipo de estrategias, Putin ha comenzado a pasar más tiempo en locales tipo búnker, esto a pesar de la orden del presidente de reforzar las medidas de seguridad en las instalaciones estratégicas.

Se espera que el presidente y sus seres queridos celebren el Año Nuevo en un búnker ubicado detrás de los Montes Urales, en lugar de la residencia en Sochi, como estaba previsto previamente.

