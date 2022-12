Abuelita cobra 600 pesos a sus hijos para que puedan cenar con ella en Navidad

La Navidad es una época para celebrar en familia, rodeado de seres queridos. En México es usual que los familiares se reúnan para disfrutar de la tradicional cena navideña, posadas y demás tradiciones. No obstante, no todas las familias son iguales, en redes sociales se hizo popular el caso de una abuelita que cobra dinero a sus familiares para que puedan degustar sus comidas durante la Navidad, esto supuestamente porque estaría cansada de no recibir remuneración económica por sus platillos.

De acuerdo con la adulta mayor preparar la cena de Nochebuena resulta demasiado costoso, ya que la celebración incluye la comida, el postre, las bebidas, piñas y todo el trabajo físico que implica realizar estas acciones. Por ello, cansada de esta situación, una abuelita tomó la creativa decisión de cobrarle a sus hijos y demás familiares si es que querían probar de sus platillos navideños.

La mujer estableció una lista de precios dependiendo de la situación económica de sus familiares. Foto: Pixabay.

Los hechos ocurrieron en Reino Unido, cuando una mujer de 63 años decidió pedirles transferencia a todos los integrantes de su familia que querían sumarse a la fiesta navideña en su casa. De acuerdo con lo reportado por medios locales, la abuelita envió a sus familiares una tabla de precios, la cual se basó en la edad y las posibilidades de sus familiares. Aparentemente, la mujer planeaba recaudar una suma de 200 euros, es decir más de 4 mil 110 pesos.

“Hay algunos que piensan que soy un poco 'Scrooge', (personaje protagonista de la historia clásica de Navidad), pero mis amigos piensan que es una buena idea”, detalló la mujer a medios locales. De igual manera, la abuelita dio a conocer que tiene dos hijos hombres y tres mujeres. Según su tabla de precios, la mujer británica estableció cobrarles cerca de 30 euros, es decir, 616 pesos. Mientras que a las mujeres 10 euros, es decir aproximadamente 200 pesos.

La abuelita le cobrará a sus hijos y nietos. Foto: Pixabay.

De igual manera, también decidió cobrarle a sus nietos: a los niños mayores de cinco años, les cobra 5 euros (cerda de 102 pesos), mientras que a los más pequeños les cobra entre 2 y 5 (40 pesos mexicanos). “Si no pagas antes, no vas a venir”, comentó la mujer ante medios locales.

