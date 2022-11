Donald Trump desea regresar a la Casa Blanca: anunció su candidatura a la presidencia de EU en 2024

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que se postulará a las elecciones presidenciales de 2024. "Damas y caballeros, distinguidos invitados y mis conciudadanos, el regreso de Estados Unidos comienza ahora", comentó el magnate, de 76 años de edad, ante cientos de simpatizantes que lo vitoreaban mientras ofrecía un discurso en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Cabe mencionar que, minutos antes de que el ex mandatario hiciera oficial el anunció, trascendió que ya había presentado, formalmente, los documentos para su candidatura del 2024 ante la Comisión Federal de Elecciones. El multimillonario adelantó sus intenciones de llegar a la presidencia de Estados Unidos pese a que las encuestas han indicado que su posición entre los republicanos ha disminuido considerablemente.

El anunció lo dio desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Foto: especial.



“Para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande y glorioso, esta noche anuncio mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos”, sentenció el ex mandatario. Luego de su anuncio, Trump defendió las políticas públicas que se implementaron durante sus cuatro años en la administración del país, mientras que atacó las iniciativas del actual presidente, Joe Biden, quien también ha anunciado que planea volver a postularse en 2024, para evitar que el empresario regrese a la Casa Blanca.

El ex presidente resaltó que durante su primer mandato como mandatario de Estados Unidos, la nación era un país en paz, próspero y respetado en la escena internacional. "Fui el primer presidente sin guerras, el mundo estaba en paz y Estados Unidos estaba prosperando", sentenció Trump ante su audiencia.

El ex mandatario destacó las políticas de su administración. Foto: especial.

Con esta nueva candidatura, Trump está iniciando su tercera campaña presidencial consecutiva en medio de una posible acusación por parte del Departamento de Justicia por cargos de mal manejo de información clasificada después de que el FBI allanó su propiedad de Mar-a-Lago en Florida el 8 de agosto y eliminó docenas de documentos confidenciales. documentos. Además, el multimillonario está siendo investigado en relación con el motín del Capitolio ocurrido el pasado 6 de enero de 2021.

En caso de que el ex mandatario logré ganar los comicios de 2004, se convertiría en el segundo presidente de Estados Unidos en ser elegido para mandatos no consecutivos, esto después del demócrata Grover Cleveland, quien lo consiguió en 1884 y 1892. Aunque, Trump tendría que dejar el cargo en enero de 2029 porque la Constitución del país no permite que un presidente sea elegido por tres mandatos.

SIGUE LEYENDO

¿Quién es Ron DeSantis, el ultraconservador que podría robarle la candidatura a Trump en 2024?

Donald Trump va por la PRESIDENCIA de EU en 2024 y él sería su "NUEVO vicepresidente"

EU: Donald Trump revela que buscará la candidatura presidencial para 2024