EU: Donald Trump revela que buscará la candidatura presidencial para 2024

Este martes, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que buscará nuevamente la candidatura presidencial para 2024. El exmandatario ofreció hoy un discurso en Washington, D.C y aseguró que el Partido Republicano recuperará la Casa Blanca en las próximas elecciones.

"Me presenté una primera vez y gané. Después me presenté una segunda vez y me fue mucho mejor. Tuve muchos millones más de votos. Tal vez lo tengamos que hacer de nuevo", dijo el exmandatario durante una reunión organizada por el panel de expertos America First Policy Institute.

Añadió que confía que un presidente republicano recupere la Casa Blanca. "Espero que un presidente republicano recupere la Casa Blanca en 2024, lo que creo firmemente que sucederá".

Trump señaló que confía que un presidente republicano recupere la Casa Blanca. Foto: AP

También, afirmó que él es el único que puede "salvar al país de la destrucción" y enfatizó que se prepara para un "regreso increíble", debido a que si no vuelve a la contienda presidencial, "nuestro país está condenado", dijo.

"Este noviembre la gente va a votar para detener la destrucción de nuestro país. Van a votar para rescatar el futuro de Estados Unidos", confió el expresidente.

El exdirigente insistió en que se sacrifica por Estados Unidos: "Hacerlo es un honor, porque si no lo hago nuestra nación está condenada a ser otra Venezuela u otra Unión Soviética. Estamos encaminados a eso", expresó.

Cabe resaltar que es la primera vez que el también empresario está en la capital de Estados Unidos, luego de que Joe Biden se convirtiera en el presidente de dicho país.

Sus declaraciones sobre recuperar la presidencia de Estados Unidos ocurren en medio del último informe del comité que investiga al asalto al Capitolio, el pasado 6 de enero de 2021, el cual reveló que Donald Trump no quiso frenar a tiempo la protesta, en la que hubo cinco muertos, ni tampoco desacreditar a los infractores.

