Repostera se negó a hacer un pastel para una pareja homosexual y gana la demanda

Una famosa repostera, de California, Estados Unidos, ganó una demanda por discriminación luego de que se negó a hacer un pastel para la boda de una pareja de lesbianas, argumentando en sus creencias cristianas. La mujer involucrada es Cathy Miller, propietaria de Tastries Bakery, quien anunció que un juez del condado de Kern se había puesto del lado de ella después de una batalla legal de años.

Los hechos que la llevaron a juicio ocurrieron en 2017, cuando Miller se negó a hacer un pastel para una pareja homosexual conformada por Eileen y Mireya Rodriguez-Del Rio. La reportera justificó su negativa argumentando que sus creencias religiosas eran motivo para no hacer el pastel para las mujeres involucradas.

La repostera se negó hacer el pastel debido a su religión. Foto: AP

Aparentemente la panadera se negó cortésmente a hacer el pastel y le dio a la pareja el nombre de una panadería alternativa. Sin embargo, las mujeres decidieron presentar una demanda contra ella, alegando que estaban siendo discriminados por la dueña del establecimiento. Ahora, cinco años después de que inició el proceso legar, Miller anunció que ella ganó la batalla en los tribunales.

"Ayer, después de mucha consideración y análisis de los detalles sobre el caso de discriminación de Cathy's Creations and Tastries Bakery, el juez Eric Bradshaw falló a favor de Cathy Miller. Agradecemos sus oraciones y su apoyo mientras continuamos haciendo negocios con ustedes en el futuro. Espero que en nuestra comunidad podamos crecer juntos y debemos entender que no debemos impulsar ninguna agenda contra nadie más", escribió la pastelería de la mujer en redes sociales.

Por su parte, la defensa legal de la repostera comentó que "la libertad de practicar la propia religión está consagrada en la Primera Enmienda, y la Corte Suprema de los Estados Unidos ha defendido durante mucho tiempo la libertad de expresión artística".

Las mujeres se molestaron y denunciaron por homofobia. Foto: especial

Finalmente, tras el caso Miller le dijo a un medio de comunicación local que no tenía la intención de discriminar, pero que pedirle que hiciera un nuevo pastel iría en contra de lo que ella creía. "Aquí en Tastries, amamos a todos. Mi esposo y yo somos cristianos, y sabemos que Dios creó a todos, y creó a todos iguales, así que no es que no nos gusten las personas de ciertos grupos, solo hay ciertas cosas que violan mi conciencia", añadió.

Además, la mujer afirmó que habría estado dispuesta a vender un pastel prefabricado a una pareja del mismo sexo. Sin embargo, el acto de hornear y diseñar un pastel es donde se trazó la línea.

