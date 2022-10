Una mujer se queja del sobrepeso de dos personas por "invadir su espacio" en un avión

Una mujer llamada Sydney Watson generó polémica en redes sociales con sus comentarios sobre las personas con sobrepeso, luego de su experiencia viajando en avión, en donde se sentó en medio de dos personas con esta condición durante un vuelo de tres horas, su queja giró en torno a la incómoda situación en la que se vio involucrada, ya que quedó un espacio bastante reducido para ella.

La comentarista política escribió a través de Twitter su queja, la cual inició un debate sobre la gordofobia, pues dividió opiniones, pero mayormente fueron críticas lo que recibió a raíz de su desatinado tuit: "Actualmente estoy, literalmente, ENCERRADA entre dos personas OBESAS en mi vuelo. Esto absolutamente NO es aceptable ni está bien. Si los gordos quieren ser gordos, bien. Pero es algo completamente diferente cuando estoy atrapada entre ustedes, con su brazo rodeando mi cuerpo, durante 3 horas" escribió.

La polémica usuaria llamó la atención con sus quejas. | FOTO: Instagram

@sydneywatson__

Asimismo, la mujer agregó dos fotografías para ilustrar mejor la situación, pues fue durante un vuelo de American Airlines donde tuvo que sentarse en medio de dos personas con sobrepeso. En las imágenes se pueden ver los brazos de los otros pasajeros que tocan parte de los suyos debido al reducido espacio que queda entre los asientos.

La queja discriminatoria que se viralizó

Su tuit se viralizó de inmediato debido al ataque directo contra un grupo de personas, asimismo, dividió opiniones, por un lado, hubo quienes le dieron la razón y señalaron que su queja estaba justificada, mientras que por otro, reprobaron su queja al ser discriminatoria y egoísta. No obstante, en uno de los tuits posteriores, la mujer aclaró que le pidió a uno de los pasajeros cambiar de lugar para sentarse junto a su hermana (la otra pasajera), pero recibió una negativa.

Una de las fotos que adjuntó como evidencia. | FOTO: Twitter

@SydneyLWatson

En los tuits posteriores, la mujer ya estaba bastante enojada y agregó: "No me importa si esto es malo. Todo mi cuerpo está siendo tocado en contra de mis deseos. Ni siquiera puedo poner los reposabrazos a cada lado porque no hay espacio. Estoy harta de actuar como si la gordura hasta este punto fuera normal. Déjame asegurarte que no lo es" en el mismo hilo de Twitter agregó: "Si necesitas un extensor de cinturón de seguridad, está DEMASIADO GORDO PARA ESTAR EN UN AVIÓN. Compra dos asientos o no vueles."

Luego dijo que le pediría a otros pasajeros que le tomaran una fotografía, pues le pareció absurda la situación e incluso señaló que podría causar risas entre sus seguidores, asimismo, compartió que el sobrecargo le preguntó en cuatro ocasiones si necesitaba algo, sin embargo, al no poder hacer algo por Watson, sólo la miró con una expresión de lástima al no poder darle una solución a su problema.

La situación abrió un debate en redes sociales. | FOTO: Twitter

@SydneyLWatson

Posteriormente, narró que ambos pasajeros estaban sudando hasta que finalmente, lo único bueno del viaje fue que todos los sobrecargos se disculparon con ella y todos se rieron de lo ocurrido, además, agregaron que si la hubiera pedido, le habrían dado una bebida gratis. Finalmente etiquetó a American Airlines en sus tuits y advirtió "tenemos que hablar".

En Twitter compartió su experiencia durante el vuelo. | FOTO: Twitter

@SydneyLWatson

La respuesta de la aerolínea

Con pocas palabras, American Airlines respondió a su hilo de tuits sobre lo sucedido durante el vuelo: "Nuestros pasajeros vienen en distintos tamaños y formas, lamentamos que te hayas sentido incómoda durante tu vuelo". La respuesta no fue del agrado de algunos internautas y cuestionaron a la aerolínea sobre por qué sus asientos no son lo suficientemente amplios para personas de tamaño medio, a lo que de nueva cuenta, respondieron: "Ofrecemos una variedad de tamaños y estilos de asientos, para que nuestros clientes puedan seleccionar lo que mejor se adapte a sus necesidades" y al final, agregaron un enlace con las opciones que tienen de asientos para los pasajeros.

No podía abrir uno de los compartimientos. | FOTO: Twitter

@SydneyLWatson

"@AmericanAir Acabo de experimentar cómo me sudaban encima, me tocaban sin mi consentimiento, me golpeaban en la cara y me sometía a horas sin espacio personal. ¿Y su respuesta es esencialmente "muy mal"? ¿Es eso lo que estoy obteniendo aquí? agregó Sydney en otro tuit, a lo que la empresa le pidió darle seguimiento por mensaje privado. Luego de lo sucedido, la usuaria aseguró sostener todo lo que dijo y refirió que descubrió que todo lo que le pasó fue en contra de las propias políticas de la aerolínea con respecto a los pasajeros con sobrepeso, sin embargo, las ofensas y faltas de respeto hacia ella continuaron llegando.

¿Qué es la gordofobia?

Los falsos estándares de belleza y la negativa de algunas personas a aceptar su cuerpo han derivado en un uso regular, que generalmente está asociado a la discriminación y la violencia. Y es que la generalización del término gordofobia, utilizado en un inicio para definir la discriminación por corporalidades, se extiende tanto a las personas que rechazan a otros, como a los que quieren hacer drásticos cambios en su estilo de vida para encajar en los estereotipos.

El Heraldo Digital conversó con la psicóloga Lucero Peña, mejor conocida en redes como "Pesos emocionales", quien detalló que la gordofobia incluye otros aspectos importantes para detectar que una persona está siendo discriminada, violentada o aislada únicamente por su apariencia física.

La gordofobia es una práctica discriminatoria. | FOTO: Twitter

@SydneyLWatson

De acuerdo con la doctora en psicología clínica, una de las formas más claras para entender este tema es diferenciarlo entre estigmas, sesgo y discriminación de peso; mismos que en la actualidad se conjuntan en el término gordofobia. A pesar de ello, este último se trata más de un movimiento de visibilidad que las propias personas con sobrepeso u obesidad están realizando desde sus experiencias de vida.

SIGUE LEYENDO:

"Se nota tu gordofobia": Critican a fotógrafo por cobrar 100 dólares más a modelos de talla grande

Modelo plus size defiende a personas de talla grande: “Ni somos perezosos, ni comemos demasiado”