Viróloga china que descubrió el Covid-19 advierte de nuevas mutaciones mortales

La pandemia de Covid-19 sumió al mundo entero en una profunda cuarentena por más de un año, ahora una viróloga china advirtió sobre nuevas mutaciones mortales ante el incremento de contagios debido a la variante Delta surgida en India.

La viróloga Shi Zhengli, conocida como “mujer murciélago” por sus investigaciones sobre estos animales, advirtió que surgirán nuevas mutaciones mortales del virus y, por ello, puntualizó en la importancia de la vacuna contra el Covid-19 y continuar con las medidas sanitarias.

La científica destacó en entrevista para South Morning China Post la importancia de la que población continúe con las medidas como el uso de cubrebocas y la sana distancia, así como la vacuna que aunque no evita el contagio previene la hospitalización ante síntomas más fuertes.

Shi Zhengli hizo un llamado para no caer en pánico ante el virus, pues aseguró que es algo con lo que la población en todo el mundo deberá aprender a coexistir. La científica explicó que el virus seguirá mutando mientras aumenten los contagios, pues esto le da más oportunidades de hacerlo.

La variante Delta surgida en India es la que ha encendido las alertas en todo el mundo ante su rápida propagación, además de que resulta más contagiosa y se ha señalado que afecta, sobretodo, a jóvenes y niños.

Investigación contra laboratorio en Wuhan

La viróloga Shi Zhengli es parte del equipo en el laboratorio en Wuhan, China, ciudad considerada el epicentro del virus y donde se dio a conocer el primer caso de Covid-19 que se propagó rápidamente por todo el mundo.

Estados Unidos acusó a Wuhan de haber creado el virus en un laboratorio, teoría que fue rechazada tanto por la viróloga como por las autoridades en China; además de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no habría descartado esto en una investigación.

"¿Cómo diablos voy a ofrecer pruebas de algo de lo que no hay pruebas?", dijo la doctora Shi Zhengli al diario The New York Times en unas inusuales declaraciones a los medios de comunicación. "No sé cómo el mundo ha llegado a esto, vertiendo constantemente suciedad sobre una científica inocente", dijo citada por la agencia AFP.

En mayo de este año el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó a las agencias de inteligencia que investigaran el origen de la pandemia, incluida la teoría de la fuga en el laboratorio, señala AFP.