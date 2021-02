La CONDENA de PABLO HASÉL causó disturbios por cuarta noche consecutiva en ESPAÑA

En España se han repetido por cuarta noche consecutiva las manifestaciones contra la condena de Pablo Hasél en varias ciudades de Cataluña, y se espera que se produzcan más concentraciones también en Madrid a lo largo del fin de semana

Las protestas callejeras han dejado decenas de detenidos y heridos, además de numerosos destrozos en las calles de muchas ciudades, principalmente en Barcelona, Madrid y Valencia.

A gritos de "¡Pablo Hasél, libertad!", los manifestantes han lanzado petardos, latas y botellas contra los agentes que protegían la jefatura de Policía Nacional en el centro de Barcelona.

Según indicaron los Mossos d'Esquadra, "grupos de encapuchados" aprovecharon para saquear comercios.

Más de 80 personas han sido arrestadas y más de 100 han resultado heridas desde que el rapero Pablo Hasél fue arrestado a principios de esta semana.

"Es vergonzoso porque todos los comerciantes no tienen ninguna culpa como para que les rompan el escaparate", dijo ha dicho Joan a la prensa local, un hombre de 61 años que no quiso facilitar su apellido. "No saben hasta dónde llega la libertad de expresión".