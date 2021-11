¡Venganza fallida! Esposa engañada intenta destruir el auto de su esposo, pero se equivoca

En Estados Unidos una señora pagó las consecuencias de los actos de una pareja, donde supuestamente una mujer quería vengarse de su esposo por haberle sido “infiel”, pero lo que no esperaba era que iba a dañar el auto de una persona inocente y que no tenía nada que ver con lo que había ocurrido entre los esposos. Ahora la señora tiene su carro todo vandalizado por culpa de un ataque de ira de la esposa.

Lo ocurrido fue documentado por NBC, luego que Nedra Brantley denunciara actos vandálicos sobre su vehículo. El hecho ocurrió en Washingtón D.C., donde la mujer habría revelado su versión de los hechos, misma que se habría hecho viral en redes sociales.

Nedra contó que se despertó el segundo domingo de noviembre y al salir de casa descubrió que los vidrios de su auto estaban rotos, así como el mensaje que iba dirigido a un tal Mike. “Mike es un infiel”, tenía escrito en las puertas.

La mujer que sufrió el enojo de la novia asegura no conocer a Mike, por lo que ahora espera que la policía haga su trabajo para dar con el paradero de la persona que le dañó el vehículo, ya que no se puede quedar así, alguien tiene que pagar por los daños que le hicieron a su auto.

Se está haciendo algo al respecto

De acuerdo con lo declarado por la mujer, el noticiero ahora está trabajando con su compañía de seguros para hacer algo al respecto; todo esto mientras que sigue pensando quien pudo ser la culpable de destrozar su carro por una infidelidad.

Por ahora solo queda esperar a que se revele la noticia de quién fue la causante de dichos daños, ya que no solo se equivocó al vandalizar el vehículo de otra persona, sino que la venganza no fue bien efectuada o mínimo su esposo no recibió el mensaje como ella esperaba.

