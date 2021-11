Niurka ¿cree en LA INFIDELIDAD?; esta es la postura de la vedette | VIDEO

Niurka aseguró que no cree en la infidelidad, pues es algo que no existe. Así lo declaró durante el programa Miembros al aire, donde se presentó a lado de su hija, Romina Marcos, para platicar de diversos temas que giran en torno a sus vidas.

La actriz dejó con la boca abierta a Raúl Araiza, Paul Stanley y José Eduardo Derbez con sus declaraciones como que ella "no tiene la necesidad" a pregunta expresa de "El Burro" Van Rankin si había sido infiel en algún momento de su vida.

"La infidelidad no existe, señores. O sea, si a ti no te gusta mas la persona que está contigo porque ya no te llena, porque ya no son los mismos intereses, porque cada quien está mirando para un lado distinto. Lo único que tienen que hacer es avisarse. Si no se avisan es porque hay algún interés que quieren todavía preservar la relación. Entonces eso no es infidelidad, eso es necedad, eso es ser tóxico", les explicó la cubana.

Niurka dice que ella ha terminado relaciones sin problemas

Niurka platicó sus experiencias sobre el tema, pues considera que hablar las cosas de frente son lo mejor para dejar la relación en buenos términos. "He hecho eso de decirle al galán 'ya no funciona, ya lo intentamos, ya lo hablamos, no funciona, te doy tu libertad y yo sigo con la mía'".

Sin embargo, mencionó que cuando le han puesto los "cuernos" se ha hecho "pend$%&", hace lo mismo y al final les dice: "ya estamos a mano. Tú aguanta, yo lo aguanto".

Niurka está orgullosa de sus hijos

Durante el programa la vedette dijo que tuvo algunas angustias con sus hijos cuando eran pequeños. En primer lugar, al ser de diferentes padres, que alguno de ellos quisiera separarlos. Después, que cimentaran las bases para puedan ser adultos responsables e independientes.

"Aprender que el dinero es un recurso de canjear. En esta vida únicamente el dinero es para sobrevivencia, para canjear beneficios por disfrutar, por estímulos. Lo más valioso es esa parte humana, la esencia, los cimientos que tenemos en las entrañas", dijo la cubana sobre lo que les ha enseñado a sus hijos.

