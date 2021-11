Confiesa haber violado a cuatro jóvenes y juez lo deja en libertad

Un hombre en Estados Unidos se declaró culpable de haber abusado sexualmente y violado a cuatro mujeres; pero a diferencia de otras personas que han realizado los mismos delitos, el caballero no irá a presión debido al dictamen de un juez de Nueva York que expresó que no era lo más apropiado mandarlo tras las rejas.

Christopher Belter de 20 años, se declaró culpable en el 2019 de intento de abuso de primer grado, violación en tercer grado y dos cargos de agresión sexual de segundo grado; dichos cargos se realizado de forma separados, es decir, 2017 y 2018, eso sí, todos en Lewiton, Nueva York, según los documentos presentados por las autoridades.

Cuando se realizaron los delitos antes mencionados, él y las mujeres afectadas tenían menos de 18 años. En una primera instancia se le dictó libertad condicional provisional por dos años con límites en el uso de internet y acceso a la pornografía, límites que terminó por violar, según documentos judiciales.

¿Por qué no irá a prisión?

De acuerdo con el juez Matthew J. Murphy no se le puede colocar el estatus de delincuente juvenil, ya que sería juzgarlo como adulto. Ahora, el martes pasado, el mismo juez de Nueva York decidió darle una nueva sentencia, misma donde tendrá libertad condicional, una vez más.

De acuerdo con los documentos oficiales, Murphy habría dado ocho años de libertad condicional y debe ser registrado como delincuente sexual, pero que el pasar tiempo en prisión sería inapropiado. En una entrevista para WKBW, el juez dijo que fue una sentencia que le costó mucho trabajo poder emitir.

“Sufrí mucho. No me avergüenza decir que en realidad oré sobre cuál era la sentencia apropiada en este caso porque había un gran dolor. Hubo un gran daño. Se cometieron múltiples delitos en el caso. Me parece que una sentencia que implique encarcelamiento o encarcelamiento parcial no es apropiada, así que te voy a sentenciar con libertad condicional”, indicó el juez.

Te puede interesar: Violador y homicida reciben su merecido; al primero lo detienen en el AICM; al segundo lo sentencian a 27 años de cárcel