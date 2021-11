Steve Bannon se entregó al FBI: ¿Quién es el polémico ex asesor de Donald Trump y podcaster ultraderechista?

El ultraderechista Steve Bannon, aliado del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se entregó este lunes en la oficina del FBI de Washington tras haber sido imputado por dos cargos por desacato al Congreso al no haber respondido a una citación del comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero.

Bannon, de 67 años, encara un cargo por su negativa a comparecer ante dicho comité, mientras que el segundo es por no querer entregar documentos. De acuerdo con la agencia EFE, una acusación por desacato al Congreso puede acarrear entre 30 días y un año de prisión, así como una multa de entre 100 y mil dólares (entre unos dos mil 66 y 20 mil 600 pesos mexicanos).

La imputación formal se produjo el pasado viernes después de que el 21 de octubre la Cámara de Representantes de Estados Unidos declarara en desacato a Bannon por rehusarse a comparecer ante el comité investigador del asalto al Capitolio del 6 de enero por parte de una turba de seguidores del expresidente Trump. Dicha declaración pasó al Departamento de Justicia, que debía decidir si seguir adelante con el proceso.

Bannon, al ser ex asesor de Donald Trump en ese entonces, podría contar con información importante sobre lo ocurrido ese día, cuando los seguidores del ex presidente irrumpieron en el Capitolio armados con hachas, bates y palos de hockey, entre otros objetos, lo que provocó la muerte de cinco personas y dejan heridas a otras 140, en su mayoría agentes.

Bannon dijo que está destruyendo todos los días al gobierno de Biden. Foto: EFE

Steve Bannon y Trump eran "almas gemelas ideológicas"

Antes de entregarse a las autoridades, Bannon pidió a sus seguidores en una transmisión en vivo que no dejaran de lado "lo que están haciendo todos los días... Estamos derribando al régimen de Biden todos los días", afirmó el también podcaster y conductor del controvertido programa por internet "War Room", donde suele tener invitados con la misma inclinación política que él y, en su momento, de Donald Trump, así como fánaticos de teorías conspiracionistas.

Pero esta no es la primera vez que Steve Bannon está en el ojo del huracán, pues en agosto de 2020 había sido detenido y acusado por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero por 25 millones de dólares a través de la página We Build the Wall, donde supuestamente se recaudaban recursos para financiar la construcción del muro entre la frontera de México con Estado Unidos. En ese momento, Donald se deslindó de su ex asesor y dijo que no había sabido de él en mucho tiempo, según reportó CNN.

Para ese entonces ya no eran amigos e incluso el magnate ya lo consideraba un traidor a pesar de que durante su administración, Bannon fue pieza clave en la Casa Blanca y hasta "guía ideológico y espiritual" de Donald Trump: durante el primer año de su gobierno fue jefe de estrategia de la Presidencia y miembro del Consejo de Seguridad Nacional, pero no supo conservar sus cargos y fue despedido.

Tras dejar de laborar en la Casa Blanca, Bannon se volcó a apoyar movimientos de derecha y extrema derecha en Latinoamérica y países como Francia, España, Italia, Suiza, Alemania, Suecia, Brasil, Argentina y Países Bajos. También mostró apoyo a conservadores de Rusia, Egipto o Corea del Sur, pues considera que son el camino hacia el nacionalismo.

De acuerdo con The Washington Post, Donald Trump y Steve Bannon se conocieron hace 11 años gracias a David Bossie, líder del grupo ultraconservador Citizens United y pronto se hicieron amigos pues coincidían en su rechazo a la dirección republicana de entonces. "No tomó mucho tiempo para que se convirtieran en almas gemelas ideólogicas", relató a dicho medio Sam Nunberg, quien trabajó en la campaña de Trump en 2015.

La amistad entre Donald Trump y Steve Bannon no duró más de 7 años. Foto: @javieroliver_ct

Los múltiples empleos de Steve Bannon

Antes de conocer al ahora ex presidente de Estados Unidos, Steve Bannon dirigía el sitio de noticias Breitbart News, de la cual llegó a ser director ejecutivo, en la cual se daba espacio de expresion a la llamada derecha alternativa, comprendida principalmente por neonazis, supremacistas blancos, nacionalistas, xenófobos o reaccionarios de todo tipo, relata una publicación del periodista Pelayo de las Heras en Ethic.

Pero antes de eso tuvo múltiples empleos: entre 1976 y 1983 estuvo en la Marina de los Estados Unidos; un año después fue banquero de inversión en Goldman Sachs, donde estuvo hasta 1990. También ha sido productor y director de cine y hasta compró en su momento una pequeña parte de los derechos de la exitosa serie de televisión Seinfield.

