"Los nazis de las vacunas arruinan EU", afirma republicana que comparó el uso de cubrebocas con el Holocausto

No es la primera vez que la congresista republicana Marjorie Taylor Greene causa controversia en redes sociales debido a sus declaraciones en contra del manejo de la pandemia, las restricciones y la aplicación de vacunas contra Covid-19, pero también por el antisemitismo que refleja al comparar las medidas sanitarias con el oscuro episodio del Holocausto que el siglo pasado cobró la vida a por lo menos seis millones de judíos.

Durante una entrevista con Steve Bannon para su podcast War Room, la legisladora de Estados Unidos aseguró que no está vacunada contra Covid-19 y afirmó que no lo hará pues está en todo su derecho de no hacerlo. "¿Quieres saber algo Steve? No estoy vacunada...puedo elegir lo que quiero hacer con mi cuerpo", afirmó molesta tras recordar que en algunas entidades, muchos empleados federales perderán su empleo ante la negativa de vacunarse contra el coronavirus.

La conversación con el derechista y exconsejero de Donald Trump en la Casa Blanca hizo aflorar la furia de la representante del estado de Georgia ante el Congreso, quien nuevamente sacó a colación referencias mal empleadas sobre el Holocausto para comparar el manejo que el gobierno de Estados Unidos ha dado a la pandemia de Covid-19.

"Estos nazis de las vacunas están arruinando nuestro país. Lo siento, sé que estoy usando la palabra nazi y todos se enojan cuando lo digo, pero eso es exactamente lo que son", dijo sin remordimiento la política republicana de 47 años, quien apenas el lunes 1 de noviembre recibió cuatro multas por negarse a usar el cubrebocas al interior de la Cámara de Representantes.

Dijo que usar cubrebocas era como estar en el Holocausto

Esta no es la primera vez que la congresista estadounidense hace mal uso de referencias sobre el Holocausto para atacar al gobierno de Estados Unidos y sus medidas durante la pandemia. A la fecha suma más de 48 mil dólares en multas (que no ha pagado) por negarse a usar mascarilla en lugares donde es obligatorio portarla, la Cámara es uno de ellos.

En julio pasado, la legisladora republicana tuiteó que las personas tienen la opción de decidir si se vacunan o no, por lo que no era necesario que personas con 'camisas pardas' fueran a tocar puerta por puerta para instarlos a recibir la dosis. Este comentario polémico hizo referencia al modo en que los nazis ascendieron al poder valiéndose de los Sturmabteilung, tropas de asalto que justamente portaban un uniforme color marrón y que solían irrumpir en negocios de judíos o en mítines de la oposición.

Sin embargo, uno de los momentos más controversiales por parte de Marjorie Taylor Greene fue en mayo pasado, cuando comparó los pasaportes de vacunación contra Covid-19 y el uso de cubrebocas con la forma en que los nazis obligaron a los judíos a portar la Estrella de David durante el Holocausto.

Ese comentario causó indignación en redes sociales, la esfera política de Estados Unidos y entre activistas y defensores de derechos humanos, por lo que debido a la presión, la republicana tuvo que disculparse públicamente un mes después luego de visitar el Museo Conmemorativo del Holocausto, situado en Washington, DC.

