Murió de Covid-19 una joven mamá de cuatro niños que presumía no estar vacunada

Kristen Lowery era mamá de cuatro niños y perdió la batalla contra Covid-19 luego de haber tenido neumonía y haber estado hospitalizada. La mujer solía publicar en redes sociales que no confiaba en las vacunas y presumía que era libre y por ello tampoco usaba el cubrebocas.

De acuerdo con Daily Mail, la mujer de 40 años era participante activa del movimiento antivacunas en California, Estados Unidos, pues consideraba que no había suficiente investigación detrás de ellas y que su desarrollo había lastimado a muchas personas. Era común verla con una playera que decía "Ex vaxxer, confié en ellas, pero nunca más".

Kristen también formaba parte de un grupo llamado "Mamás por la libertad" donde se promovía el no vacunarse y el no usar 'bozal' o máscaras. Sin embargo, hacia inicios de septiembre sus familiares dieron a conocer en redes sociales que la mamá de cuatro menores de edad había contraido Covid-19 y que no lo estaba pasando bien.

La mujer tenía neumonía y por ello había sido hospitalizada. Su hermana Cassie escribió en Facebook que su hermana estaba luchando por su vida y pidió que se unieran para pedir por su salud, pues aún le quedaban muchas cosas por hacer y que sus cutro hijos la necesitaban.

Kristen solía decir que ya no creía en las vacunas. Foto: Especial

Perdió la batalla en el hospital

De igual forma, pidió a quienes leían sus publicaciones que no polemizaran con el tema de su hermana, pues esto no se trataba sobre su postura política sino de su salud. No obstante, fue la misma Cassie quien dio a conocer que el pasado 15 de septiembre, Kristen murio 'repentinamente' debido a complicaciones de la neumonía y Covid-19.

Sus hijos Tayden, McKenna, Ella y Ryenn, todos en edad escolar, quedaron huérfanos y a cargo de sus familiares cercanos, quienes lanzaron en la página Go Fund Me una campaña de recaudación de fondos para poder costear el funeral de Kristen así como para apoyar a los cuatro niños.

Según medios locales de California, hasta el momento han recaudado unos 11 mil dólares.