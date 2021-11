Protagonista de Buffy La Cazavampiros habló mal de las vacunas y ahora está hospitalizada por Covid-19

La actriz Kristy Swanson, de 51 años, quien protagonizara en 1992 la película Buffy La Cazavampiros, cuestionó en redes sociales la eficacia de las vacunas contra Covid-19 y ahora se encuentra hospitalizada debido a que tiene neumonía y otras complicaciones derivadas de su contagio del nuevo coronavirus.

Swanson, quien interpretó a Buffy Summers en la cinta de inicios de los 90, papel que en televisión llevó a la fama a la actriz Sarah Michelle Gellar, pidió a sus fanáticos que oraran por ella ya que estaba en el hospital siendo tratada con oxígeno y otros medicamentos para evitar la formación de coágulos en sus pulmones.

La actriz, a quien también se le recuerda por su participación en Early Edition, Dude, Where's my Car? y Psych, tuiteó que ya estaba casi al final de la infección cuando la enfermedad comenzó a afectar sus pulmones, "todo relacionado con el Covid, por supuesto", dijo Swanson. Asimismo, agradeció la atención que ha recibido estos días y detalló que actualmente su oxigenación ya comienza a estabilizarse.

¿Qué dijo sobre las vacunas?

En días anteriores, Kristy había cuestionado la eficacia de las vacunas contra Covid-19: Cuando se anuncio la aprobación de una tercera dosis retuiteó un mensaje que decía: "Si hubiera recibido dos inyecciones de algo que me dijeron que tenía un 95% de efectividad para detener completamente un virus y luego me dijeran que necesitaba una tercera vacuna porque las dos primeras no eran lo suficientemente buenas, al menos empezaría a creer que me mintieron".

Esto le valió una serie de críticas de sus propios seguidores, quienes no podían concebir que la actriz se asumiera como antivacunas; sin embargo, ella misma salió a desmentir que estuviera en contra de las vacunas, sino que ponía en tela de juicio lo que se decía y sabía de ellas.

Kristy Swanson no ha negado que sus ideales políticos son de corte conservador y que es seguidora del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que es común ver en sus redes sociales publicaciones en contra de los demócratas así como del manejo que han dado a la pandemia. También ha cuestionado la eficacia de las vacunas contra Covid-19.

