Eric Clapton financia a una banda antivacunas: los fans están molestos y ya borraron sus canciones

Los seguidores de Eric Clapton están molestos por el apoyo que el músico ha brindado a Jam for Freedom, una pequeña banda musical británica antivacunas que en sus letras cuestiona la ciencia y la efectividad de estos biológicos. De acuerdo con Rolling Stone, el guitarrista donó dinero al grupo y además le prestó una camioneta para que se vaya de gira.

Según la publicación especializada Clapton le dio mil Euros (unos 24 mil pesos mexicanos) a los músicos en la página Go Fund Me para que puedan costear la gasolina, honorarios y gastos de transportación. La banda no lo creía pero un correo del británico diciéndoles que lo estaban haciendo muy bien confirmó que realmente era él quien les había hecho el donativo. Luego vino otro fuerte apoyo económico, pero la banda no quiso decir de cuánto.

Ahora, gracias al apoyo de Eric Clapton, Jam for Freedom puede ir por todo el Reino Unido esparciendo su mensaje antivacunas y contra el encierro que representó la pandemia por Covid-19. Vale recordar que el propio músico se ha pronunciado varias veces en contra del confinamiento y de las medidas sanitarias, y ahora, además de criticarlas, también financia a otros que opinan igual que él.

El grupo tiene letras en contra de las vacunas y frecuentemente en redes sociales acusa al gobierno de Reino Unido de ser tirano y afectar los negocios con sus medidas restrictivas, discurso que evidentemente coincide con el de Clapton.

Cuando se decretó la emergencia sanitaria, Clapton dijo que sería devastador el encierro para la música en vivo; ahora, ha comenzado una gira por varias ciudades de Estados Unidos y Reino Unido, sin embargo, dijo que no se presentará en aquellas que mantengan medidas o que exigan una prueba negativa de Covid-19 o certificado para poder entrar.

"A menos que haya una disposición para que todas las personas asistan, me reservo el derecho a cancelar el espectáculo", señaló el artista en un comunicado de julio, el cual fue respuesta al anuncio de Boris Johnson sobre la entrada a clubes nocturnos únicamente con certificado de vacunación.

Se acerca el fin de su carrera: seguidores

Esto evidentemente ha causado molestia entre sus fanáticos, ya que no conciben que un músico de la talla de Eric Clapton pueda apoyar y financiar a este movimiento antivacunas, el cual desinforma y podría provocar que muchas personas no reciban su dosis y queden expuestas al mortal virus.

Aunado a ello, muchos no están contentos con la postura que Clapton ha mostrado en otros temas controversiales como el aborto, el derecho al voto, el racismo y la migración, sobre todo después de que fue captado apoyando al gobernador de Texas, Greg Abbott, a quien se le conoce por sus ideas conservadoras.

Muchos seguidores del intérprete de Tears in Heaven pronostican el fin de la carrera del músico de 76 años, algunos han comentado en redes sociales que debido a sus recientes declaraciones además de su apoyo al movimiento antivacunas, ya borraron su discografía, pues no pueden admirar a alguien con un pensamiento retrógrada.

De hecho, ya había perdido simpatizantes el año pasado, cuando en plena emergencia por la pandemia de Covid-19, el músico y otros colegas se pronunciaron en contra del confinamiento y lanzó la canción This Has Gotta Stop (Esto tiene que parar).

(Con información de Daily Mail y Rolling Stone)