Arnold Schwarzenegger lanza contundente mensaje contra los antivacunas y los que no usan cubrebocas

A pesar de que la humanidad entera pidió a gritos una vacuna contra el Covid-19, ahora que hay varias opciones, muchos han decidido no aplicársela por múltiples razones erróneas. Esto no pasó desapercibido por el actor Arnold Schwarzenegger, quien le mandó un enérgico mensaje a todas esas personas y a las que también decidieron no ponerse el cubrebocas, que es una de las medidas para evitar contagios.

El también exgobernador de California, Estados Unidos, sostuvo una entrevista para CNN donde declaró que a pesar del tiempo que ha pasado desde que comenzó a expandirse la enfermedad existen personas que viven en la negación:

“Un año y medio después todavía estamos en este caos y todavía hay gente que vive en la negación, hay gente que todavía no cree en el cubrebocas, hay gente que todavía dice 'bueno, no tenemos que tener distanciamiento social' y todo eso. Y solo pienso que hay que recordarle a esa gente una y otra vez que los expertos están diciendo que debemos usar cubrebocas, especialmente cuando vamos a interiores, los expertos están diciendo que debes todavía lavarte las manos regularmente, debes todavía tener distanciamiento social”.

Arnold Schwarzenegger pide tomar en serio a los expertos

Con un ejemplo bastante claro, el protagonista de películas como "Terminator", "Depredador" y "Comando", dijo que él es un experto en el acondicionamiento físico, pues estudió el tema durante 50 años. Este es el mismo caso con los científicos y doctores, dijo, quienes estudiaron año tras año y por la misma razón habría que creerles.

Al final de su participación en la entrevista vía remota, el político le pidió a las personas en unificar ideas en lugar de pelear, pues el fin es eliminar el SARS-CoV-2 y evitar que más personas mueran. Esto, anteponiendo la excusa del derecho a no vacunarse ni usar el cubrebocas.

Mencionó que sí, existe ese derecho, pero existe un sentido común y para todos aquellos que decidan ejercerlo les dijo: "Sí, tienes el derecho a no usar el cubrebocas pero ¿sabes algo? Eres un patán por no usar el cubrebocas".

