Matrimonio antivacunas que consumía "fake news" murió por Covid-19 y dejó huérfanos a cinco hijos

Un matrimonio de Virginia que creía que la Covid-19 y las vacunas eran una farsa murió con apenas pocos días de diferencia tras contagiarse de la enfermedad causada por este tipo de coronavirus, informaron medios estadounidenses.

Evidentemente, Kevin y Misty Mitchem, de 48 y 46 años respectivamente, no estaban vacunados contra la Covid-19 y enfermaron de gravedad, por lo que tuvieron que ser hospitalizados; según relataron sus familiares, solían ver memes y a la vez (des)informarse en internet sobre la pandemia y habían decidido no inmunizarse porque la enfermedad no era real y, en consecuencia, jamás se contagiarían.

Pero las cosas no ocurrieron así. Mike Mitchem, hermano de Kevin, relató en entrevista con The Washington Post que la primera en enfermar fue su cuñada, y que falleció a los pocos días de ser internada murió a causa de Covid-19. A las dos semanas, lo que había empezado como una tos, se complicó y llevó a Kevin al mismo hospital, donde le dijeron que también estaba contagiado.

El hombre tuvo complicaciones derivadas de esta enfermdad y tuvo que ser conectado a un ventilador. Su hermano dijo que antes de ser intubado, pidió a los médicos que lo vacunaran, pero ya era demasiado tarde. Fue entonces que llamó a sus padres por teléfono y les confesó que tenía mucho miedo de fallecer y que deseaba haber escuchado a su familia cuando le insistían en que se vacunara. Después murió.

Kevin y Misty Mitchem decían que la Covid-19 no era real. Foto: Especial

Dejaron a cinco hijos, pero muchos se vacunaron tras su muerte

Los Mitchem dejaron huérfanos a cinco hijos, cuatro que procrearon juntos: unos mellizos de 11 años y dos niñas que tienen 14 y 17 años, pero también a una joven de 22 años, fruto de una relación anterior de Kevin. Los niños estaban destrozados y llorando en los funerales de sus papás, y después de eso se trasladaron a Carolina del Sur para estar al cuidado de su tía -hermana de Misty- , informó NY Post.

Mike Mitchem también relató que muchas personas de su comunidad se han acercado a él y su familia y les han comentado que tampoco creían en la Covid-19 o en las vacunas contra esta enfermedad, pero que habían decidido vacunarse tras conocer la lamentable historia de Kevin y Misty.

Asimismo, los deudos de este matrimonio fallecido han hecho un llamado a las personas para que se inmunicen contra el nuevo coronavirus, pero también a los usuarios de internet y redes sociales, para que sean responsables de la información que comparten y difunden, ya que creer en las "fake news" cobra vidas y causa dolor en las familias de quienes mueren.

Con información de NY Post y The Washington Post

